Hakim, sahtecilikten yargıladığı FETÖ’cü polis şefinin imzasıyla kayda giren belgeleri delil olarak kabul etmek zorunda kaldı

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD üyesi avukat Barkın Timtik’in tutuklu yargılandığı davada, 2007 yılından beri bulunamayan Hollanda/Belçika belgeleri dosyaya girdi

ÇHD davasının görüldüğü mahkemenin başkanı Ali İhsan Horasan, “resmi evrakta sahtecilik” ve “evrakı yok etme” suçlarından hüküm giyen eski polis şefini yargılamıştı. Şimdi Ramazan Akyürek’in imzasıyla gönderilen belgeleri delil olarak kabul etti ve dosyaya koydu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargıda ve emniyette etkili olduğu yıllarda birçok dava ‘sahte delil’ tartışmalarına konu oldu. Cemaat FETÖ olduktan sonra, sahte deliller nedeniyle çok sayıda eski polis ve yargı mensubu ceza aldı. Ancak bazı davalarda FETÖ’cü polis şeflerinin imzasıyla kayda giren belgeler, delil olarak kullanılıyor.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD üyesi avukat Barkın Timtik’in tutuklu yargılandığı davada, geçen celse 2007 yılından beri bulunamayan Hollanda/Belçika belgeleri dosyaya girdi. Mahkemenin 2021 yılının kasım ayında görülen duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğü’nden istediği belgeler, ocak ayında gönderildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, duruşmada belgelerin geldiğini ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp’a gönderileceğini belirtti.

Cihaner’den FETÖ vurgusu

Horasan ayrıca, belgelerin eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek imzalı olduğunu vurguladı.

Duruşmada şimdi avukatlık yapan eski milletvekili ve eski savcı İlhan Cihaner, dijitallerin çok detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Cihaner, FETÖ’nün geçmişte dijital deliller üzerinde ciddi oynamalar yaptığının ortaya çıktığını hatırlattı.

Belgelerde imzası olan FETÖ hükümlüsü eski polis şefi Ramazan Akyürek, Cihaner’in vurgu yaptığı gibi, “resmi belgede sahtecilik” ve “resmi belgeyi yok etmek” suçlarından hüküm giyen isimlerden.

Mahkeme başkanı Akyürek’i de yargılamıştı

Gazeteci Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili davada Akyürek, resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 6 ay, resmi belgeyi yok etmek suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Akyürek aynı davada, başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına da çarptırıldı.

ÇHD davasının görüldüğü İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise, Ramazan Akyürek’in resmi belgeyi yok etmek, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan hüküm giydiği Hrant Dink davasının görüldüğü mahkemeydi.

Horasan, 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’yken, Ramazan Akyürek’i de yargılamıştı. Üstelik o dönem görülen duruşmalarda Horasan, Akyürek hakkında defalarca tutukluluğun devamı kararı vermişti.

Akyürek imzalı belgeyi delil olarak kabul etmek zorunda kaldı

ÇHD davasının görüldüğü 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Horasan, 2007 yılından beri bulunamayan belgelerin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye gönderilmesinin ardından, geçmişte resmi belgeyi yok etmek, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan yargıladığı Akyürek’in imzaladığı halini delil olarak kabul etmek zorunda kaldı.

Adli Tıp’a incelenmesi için gönderilen belgelerle ilgili sonucun ardından, dava karar aşamasına gelecek.

Dava ne aşamada?

Yargıtay’ın 2020 Eylül’de almış olduğu kararında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 14 avukat hakkındaki mahkumiyet hükmünü onanmış, Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Ezgi Çakır’a verilen ceza bozulmuştu. Yargıtay’ın kararında Ebru Timtik’le ilgili verilen karar, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucu eyleminde hayatını kaybettiği için düşmüştü.

Yüksek mahkeme kararında, Kozağaçlı’ya örgüt üyeliği suçlamasıyla 10 yıl 15 ay hapis cezasını bozmuştu. Kararda, Kozağaçlı’nın 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde örgüt yöneticiliğinden yargılandığına işaret edilmişti. Kozağaçlı’nın yargılaması bu nedenle 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değil, 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor.

Yargıtay, diğer tutuklu sanık Barkın Timtik’e örgüt yöneticiliği suçundan verilen 18 yıl 9 aylık hapis cezasını da bozmuş, Timtik’in örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanması gerektiğini belirterek hakkında yöneltilen suçlamanın somut delillere dayanmadığı belirtilmişti.

T24