“Erivan Otobüs Projesi”

AİKB, “Erivan Otobüs Projesi” kredi anlaşmasını, 20 milyon Euro ile finanse edecek

Ermenistan Meclis Mali-Kredi ve Bütçe İşleri Daimi Komitesi, hükümet tarafından sunulan Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde imzalanan “Erivan Otobüs Projesi” kredi anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun taslağını görüştü.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Armen Simonyan, 2021’de Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan “Erivan Otobüs Projesi” kredi anlaşması çerçevesinde finansmanın 20 milyon Euro, kredi vadesinin ise 15 yıl olarak belirlendiğini belirtti.

WWG International Limited Consulting Company’nin Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Yatırım Programı çerçevesinde, güzergâh ağına hizmet vermek için farklı büyüklükte 845 otobüse ihtiyaç duyulan yeni bir toplu taşıma güzergâh ağının geliştirilerek Erivan Belediyesi’ne sunulduğu kaydedildi.

Ön tahminlere göre toplam otobüs sayısı için 120-150 milyon avroya ihtiyaç duyulacaktır.

Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile AİKB arasında otobüs alımının ilk aşamasının

ve ulaşım reformlarının aciliyetinin finansmanı konusunda varılan ön anlaşmaya dayanarak, Erivan Belediyesi 1 Şubat 2013’te yaklaşık 100 sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 12 metrelik alçak tabanlı otobüslerin alımı için iki aşamalı bir ihale duyurdu.

Tekliflerin sunulması için son tarih 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

Şu anda alınan teklifler değerlendiriliyor.

Projenin amacı, Erivan’daki ulaşım ağının iyileştirilmesi, vatandaşların güvenli yolcu taşımacılığının önceliğini sağlamak, ayrıca yolcu taşımacılığı hizmetinin kalitesini, kontrol düzeyini iyileştirmek, verimliliği ve erişilebilirliği artırmaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu