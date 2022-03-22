– Dün: Müslüman soykırımı yapalım. / Bugün: Müslümanlar bizi savunsun. – Dün: Erdoğan Batı düşmanı. Bugün: Kurtar bizi Erdoğan.

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İbrahim Karagül

ABD’nin son üç başkanı Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerinden kendilerini aklama yarışına girdi. Putin’in savaş suçlarını öne çıkarıp kanlı geçmişlerini unutturmaya çalışıyorlar.

Batılı kurumlar ve medya, bütün gücüyle Rusya’ya yoğunlaşırken, daha birkaç yıl önce yaşadıklarımızı zihnimizden silmeye çalışıyor. Coğrafyamızı, ülkelerimizi, şehirlerimizi mahveden istila ve yağmacılığı, tarih öncesi bir olaymış gibi, örtbas ediyor.

“MÜSLÜMAN SOYKIRIMI” VE “HAÇLI SAVAŞLARI” SİZİN PLANINIZ DEĞİL Mİ!

Kanla suladıkları şehirlerin insanlarını, yani bizi, Rusya’ya karşı Batı’yı savunmaya çağırıyor.

Bu üç ABD başkanı görevleri sırasında dokuz ülkeye saldırdı. Birçoğunda taş üstünde taş bırakmadı. En az on milyon insan öldürdü. Ve bunlar Müslüman’dı.

Müslüman ülkelere yönelik istilayı “Haçlı Savaşları” olarak isimlendirmekten kaçınmadı. Afganistan’dan Libya’ya, Irak’tan Somali’ye bir tür “Müslüman Soykırımı”uyguladı.

BİDEN DÜNYAYI, TÜRKİYE İLE SAVAŞA ÇAĞIRACAKTI!

Öyle vahşet örnekleri sergilediler ki; dünyanın otuz beş ülkesinde gizli işkence merkezleri kurdular. CIA uçakları ile esir ticaretleri yaptılar. Katliamı ve işkenceyi bir ayin gibi, bir dini görev gibi kullandılar.

Müslüman dünyayı, Müslüman coğrafyayı 21. yüzyılda yok etmek için hareket ettiler. İslam’a karşı “küresel seferberlik” ilan ettiler. Bunu “terörle mücadele” palavrasıyla pazarladılar.

Eğer Rusya-Ukrayna savaşı çıkmasaydı, Biden da en az bir Müslüman ülkeye saldıracaktı. Belki de bütün Batı’yı, Türkiye’yi dize getirmeye, çağıracaktı. Batı’nın İslam dünyasına saldırısının nihai savaşı belki de Türkiye ile yapılacaktı. 15 Temmuz ve sonrasında hep bunun işaretlerini verdiler.

MÜSLÜMANLARI RUSYA’YA KARŞI CEPHEYE SÜRMEK. RUSYA ŞİMDİ Mİ KÖTÜ OLDU?

Şimdi aynı ABD, aynı Avrupa ülkeleri, ilk kez savaşı Avrupa sınırlarında hissetti. Ve utanmadan Türkiye’yi Rusya’nın karşısına dikmeye çalıştı. Müslüman ülkeleri Rusya’ya tavır almaya çağırdı. Hepimizi kendilerini savunmak için cepheye sürmek istedi. Bunu yaparken, birkaç yıl önce yaptıklarını unutturma yüzsüzlüğüne sergilediler.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini hiçbir şey meşrulaştıramaz. Batı’nın kirli, kanlı saldırıları gerekçe gösterilerek normalleştirilemez. Rusya’nın Suriye’de yaptığı katliamlar ortada.

Suriye halkının ezici çoğunluğuna yönelik kıyımları Batı’nın Irak’taki kıyımlarından farklı değil. Rusya’nın “şimdi kötü” olması, Suriye’yi yok ederken “iyi” olması ABD ve Avrupa’yla güvenimizi bir kez daha “sıfırlayan” ikiyüzlülükten başka bir şey değil.

İŞTE BİZ BUNLARI UNUTMAYACAĞIZ!

Şurası kesin; artık bu coğrafya, Batı’yı savunmak, Avrupa’yı savunmak için asla tek kurşun atmaz, atmamalı. Ebu Greyb’ler unutulmaz. Bağdat’ın, Kabil’in yaşadıkları unutulmaz. Elleri bağlı, başlarına çuval geçirilmiş, ilaç verilmiş esir görüntüleri unutulamaz.

Her biri Batılı ülkelerin tarihinden bile daha eski İslam şehirlerine yaşatılan utanç, acı unutulmaz. Onurları, şerefleri yerle bir edilen insanların öfkesi, kadınların ve çocukların ahı asla ve asla unutulmaz.

Batı’nın kibri, bencilliği, acımasızlığı, yağmacılığı, medeniyet ve kimliklere saldırganlığı hafızalardan silinmez. Son otuz yılda, Müslümanlar ve ülkelerine yönelik yıkım, imha girişimleri örtbas edilemez.

TÜRKİYE DÜNYAYA BİR ŞEY ÖĞRETTİ

Neden?

Çünkü; ilk fırsatta aynısını bir kez daha yapmak isteyecekler. İlk fırsatta bir Müslüman ülkeye daha saldırmaya çalışacaklar. Rusya-Ukrayna savaşı bitsin, bugün yardım istedikleri Müslüman ülkelere yeniden yönelecekler. Ukrayna krizinde bile patlayan ırkçılığın en şiddetli halini, İslam şehirlerinde bir kez daha deneyecekler.

Türkiye dünyaya bir şey öğretti: Batı’dan uzak durarak, onların kontrolünden kurtulan kendini garantiye alıyormuş. Batı’nın kul kölesi olmadan ayağa kalkılabiliyormuş. Onların koruması olmadan büyük devlet olunabiliyormuş. Hatta Batı kontrolünden çıkmak, bunun için şartmış.

DÜN: “ERDOĞAN BATI DÜŞMANI” BUGÜN: “KURTAR BİZİ ERDOĞAN”

Avrupa sınırları tehdit edilince kibri unuttular. Dün devirmeye çalıştıkları, suikastlarla yok etmeye çalıştıkları Erdoğan’ın, dün parçalamaya çalıştıkları Türkiye’nin kapısını çaldılar.

Türkiye’yi Rusya karşısına dikip kendilerini korumaya almaya çalıştılar. “Erdoğan arabulucu olsun, Avrupa’yı bu tehditten kurtaralım” demeye başladılar. ABD ve Avrupa medyasında dün “diktatör” dedikleri, kötülük karikatürüne dönüştürdükleri adama övgüler yağdırmaya başladılar.

Evet, bu işimize yarar. Ama yine de size asla güvenmeyiz. Bir adım sonrasını görürüz.

Rusya gazı kesince İran’ın, Venezüela’nın, S. Arabistan’ın, Katar’ın kapısına dayandılar. Yalvarmaya başladılar. Akdeniz’de Türkiye’yi dışlarken “Akdeniz gazını Türkiye’den geçirelim” demeye başladılar.

SAVAŞ BİTSİN DERHAL TÜRKİYE’YE DÖNECEKLER!

Ama inanmayın, Erdoğan arabuluculuğu ile Rusya ve Ukrayna bir çözümde uzlaşsın, derhal bize dönecekler. Bıraktıkları silahları tekrar ellerine alacaklar. Dışarıdan, içeriden devirmeye çalışıp, bugün verdikleri sözlerin tamamını unutacaklar.

Ama Batı’nın İslam dünyasına ve Türkiye’ye yönelik yıkım projeleri iflas etti. Bunu artık kabul etseler iyi olur. Bundan sonra kendilerini savunmaktan başka hiçbir şey yapamazlar.

Haritaya bakın; Batı neresi, dünya neresi? Yeryüzündekötülükleri dokunmamış tek bir millet bile kalmadı. Milletlerin hafızası çok büyük bir güçtür. Ve bu hafıza, şimdi Batı’yı dünyanın kenarına itmektedir.

TÜRKİYE’SİZ HARİTA ÇİZİLEMEZ. TÜRKİYE’SİZ DÜNYA KURULAMAZ..

Küresel güç paylaşımı bu yeni duruma göre yeniden şekillenecek. Batı istese de istemese de, Rusya istese de istemese de Türkiye’nin hakkı teslim edilecek. Coğrafyada “Türkiye’siz harita çizilemez”den, “Türkiye’siz dünya düzeni kurulamaz” dönemine geçtik.

Eğer barış sağlanırsa bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayretleriyle olacak. Türkiye’nin Avrupa’ya sunduğu en büyük, belki de son büyük “iyilik” olacak. Bundan sonra dostluklarının faydasını da, düşmanlıklarının zararını da kendileri görecek.

ABD, NATO, AB, Batılı kurumlara bağlılık ilişkisi, hiçbiri Türkiye’yi Avrupa savunması için “kalkan” haline getiremedi. Sadece bunu anlasalar yetecektir.

DÜNYANIN EKSENİ BÖYLE DEĞİŞECEK

Türkiye akıldır ve imparatorluklar aklı geri dönmüştür. İçeridekiler de dışarıdakiler de hesabını buna göre yapmak zorunda kalacaktır.

yüzyılda, dünyanın eksenini değiştirecek en önemli olay budur! Erken anlayanlar geleceğin kapılarını aralar.

Türkiye, bu haldeyken, Avrupa savunması için tek kurşun atmayacaktır. Bırakalım kendilerini savunsunlar. Bize, son otuz yılın hafızası yetti. Bin yıllık tecrübe biriktirdik.

Yeni Şafak