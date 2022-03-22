Azerbaycan’da tutuklu bulunan esirler

Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’da tutuklu bulunan esirlerin sayısını bildirdi

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Meclis Dışişleri Daimi Komitesi toplantısında, yaptığı konuşmada, “Azerbaycan, 3’ü sivil 38 kişiyi rehin olarak tutmaktadır.

Ermeni savaş esirleri ve siviller halen Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulmaktadır.

Ermenistan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin, rehinelerin ve diğer tutukluların derhal geri dönüşü konusunu çeşitli uluslararası standartlarla gündeme getirmeye devam ediyor”,- dedi.

Bakan, Azerbaycan Kültür Bakanı’nın “Alban kültür anıtlarının restorasyonu” için bir komisyon kurulması gerektiğine ilişkin yaklaşımlarının, UNESCO misyonunun Dağlık Karabağ’a ziyaretini acil hale getirdiğini vurguladı.

Ermeni tarafı da şu anda bu yönde müzakereler yürütüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu