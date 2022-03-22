208 kişinin akıbeti meçhul

44 gün savaşında hayatını kaybedenlerin sayısı 3822, 208 kişinin akıbeti meçhul, 150 esir Ermenistan’a iade edildi

Ermenistan Soruşturma Komitesi Askeri Soruşturma Departmanı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin askeri-politik liderliğinin, Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan bir savaş başlatması, çatışmalar sırasında önceden toplanan paralı askerleri kullanması, yasaklanmış savaş yöntemleri ve silahları kullanması, siviller ve askerler arasında ayrım yapmaması, sistematik ve kasıtlı olarak hedef alması, özellikle cephenin çok gerisinde bulunan sivil halk ve sivil yapılara karşı ayrım yapmadan saldırması ve bombardımana tutması konusunda, uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlali olarak kabul edilen faaliyetlerle ilgili açılan ceza davasının soruşturması sürdürülmektedir.

Soruşturma Komitesi, Azerbaycan’ın başlattığı saldırgan savaş sonucunda Ermenistan’da ve Artsakh Cumhuriyeti’nde şehit düşen asker ve sivil sayısının 3.822 kişi olduğunu bildirdi.

21.03.2022 itibariyle 187 asker ve 21 sivilin nerede olduğu bilinmiyor.

Bugüne kadar Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından toplam 150 asker ve sivil Ermenistan Cumhuriyeti’ne teslim edilmiştir.

Ön soruşturma devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu