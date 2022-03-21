Yunanistan’da Osmanlı mezarlığı tahrip edildi

Yunanistan’daki Radikal Sol Koalisyon (SİRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya’daki Horozlu (Petinos) köyünde bulunan Türk azınlığa ait Osmanlı Dönemi Müslüman mezarlığının, sosyal tesis inşa edilmesi bahanesiyle iş makineleriyle tahrip edilmesini, Yunan parlamentosunun gündemine taşıdı.

​​​​​​​ANKARA Milliyet – Zeybek, İçişleri ile Eğitim ve Din İşleri bakanlarının yanıtlaması istemiyle sorun önergesi verdi. Zeybek’in önergesinde, şu ifadeler yer aldı: “16 Mart 2022 Çarşamba günü, Bulustra Belediyesi’ne ait hafriyat makineleri, Belediye Başkanı’nın kararıyla Horozlu köyündeki eski Müslüman mezarlığının bulunduğu alana girerek sosyal tesis inşa etmek gerekçesiyle tüm mezar taşları ve anıtları tahrip etmiştir. Tarihimize ve kültürel mirasımıza yapılan eşi benzeri görülmemiş bu büyük saygısızlık bölgede Müslüman ve Hristiyan olmak üzere soydaşlarımızın büyük tepkisini çekmiştir. Ne de olsa ölüye saygı hem ahlaki hem medeniyet seviyesinin bir göstergesidir ancak Bulustra Belediye Başkanı’nın tüm bu değerlerden uzak olduğunu görüyoruz.”

KÜLTÜREL MİRAS

Çok yüksek tarihi değere sahip olan mezar taşlarının 18. yüzyıla kadar uzandığını, bölgenin önemli bir kültürel mirası olduğunu belirten Zeybek “Söz konusu arazinin mezarlık olarak Vakıf Heyeti’ne ait bir mülk olduğunu yönetiminden de sadece Vakıf Heyeti’nin sorumlu olduğunu göz önünde bulundurursak Bulustra Belediye Başkanı’nın hangi yetkiyle buraya müdahele ettiğine dair soru işaretleri vardır… Belediye Başkanı herhangi bir tahribata yol açmadığını iddia etse bile, görüntüler kutsal alana yapılan saygısızlığı ve mezar taşlarının tamamının tahribata uğradığını kanıtlamaktadır” dedi.

Milliyet Gazetesi