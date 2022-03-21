Yunan tarihçinin Ermeni Soykırımı’na dair kitabının sunumu Atina’da gerçekleşti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunan tarihçi Alexandros Piladas’ın “Millet ve Milli Azınlıklar. Ermeni Soykırımı Araştırması” kitabının sunumu gerçekleşti. Atina’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nden Armenpress’e verilen habere göre sunuma Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan da katıldı.

Büyükelçi Mkrtçyan konuşmasında bu çalışmayı memnuniyetle karşıladı ve araştırmanın özelliklerini önemsedi. Büyükelçi, özellikle kitapta Ermeni Soykırımı’nın Yunanistan’da Ermeni cemaatinin oluşumunu etkilediği gerçeğinin altını çizildiğini ayrı olarak değerlendirdi. Mkrtçyan, genç akademisyenin, Soykırım’ın uluslararası alanda tanınmasının sadece tarihi hafızanın ve adaletin yerine bulması için değil, aynı zamanda insan haklarının korunması için de önemli olduğu ve bu anlamda Soykırımı yapanların halefleri tarafından Soykırımın tanınması devletin ve toplumun olgunluğunu sembolize edebildiği görüşünü özellikle vurguladı.

Büyükelçi, Ermenistan’ın BM İnsan Hakları Konseyi’nde kaleme aldığı “Soykırımın Önlenmesi Tasarıları”nın önemine değinerek, tasarının hazırlanmasına Yunanistan dahil birçok ülkenin katıldığının altını çizdi.

Kitap, Ermeni halkının tarihinin sancılı sayfalarını, Soykırım öncesi olayları incelerken, aynı zamanda Ermeni diasporasının oluşum sürecine ve soykırım suçunun uluslararası alanda tanınması ve kınanmasına yönelik çabalarına da değiniyor. Kitap, Ermeni Sorunu’nun yanı sıra Ermenileri planlı imha etme politikasının anlaşılmasında ayrı bir rol oynuyor.

Sunumda Yunanistan Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Harutyun Spartalian da bir konuşma yaptı

Ermenistan Kamu Radyosu