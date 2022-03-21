Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?

MEVLÜT TEZEL

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, “Zor anlarında nelerden güç aldınız?” sorusuna “Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım, babaannem Sare kara çarşaflı bir Müslüman idi. Kızıma onun adını verdim. Namaz kılmaya başladım, önceden bunu söylemeye çekinirdim” diye yanıt vermişti. Tuba Ünsal’ın namaza başladığını açıklaması gündem oldu. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazında Tuba Ünsal’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başladığını açıklaması gündem oldu. İşte Ünsal’ın öne çıkan sözleri:

“Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm.”

“Eskiden namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim çünkü bizim toplumumuzda din büyük bir tabu ve modernleştirilemez gibi algılanıyor. Hemen hayatınızın geri kalanıyla eleştiriliyorsunuz.”

Ve tahmin edeceğiniz gibi Ünsal sosyal medyada linç edildi. Riyakârlıkla suçlandı. “İşleri azalınca namaza başladı” dendi.

Hiç değişmeyeceğiz. Hâlbuki ortada büyütülecek bir olay yok. Normalde bu açıklamalar gündem bile olmamalı.

Siz hiç Hristiyan bir oyuncunun “Artık pazar ayinlerini kaçırmıyorum” dediğinde gündem olduğunu gördünüz mü? Sanki Ünsal farklı, beklenmedik bir şey yapıyor diye linç edilmesi trajikomik!

Sabah Gazetesi