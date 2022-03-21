Rosa Linn, Ermenistan’ı “Snap” adlı şarkıyla Eurovision 2022’de temsil edecek

“Eurovision 2022” uluslararası şarkı yarışmasında Ermenistan’ı temsil eden Rosa Linn’in “Snap” adlı şarkısının prömiyeri 19 Mart’ta gerçekleşti.

Eurovision’un Ermeni delegesi, şarkısının kendi iç dünyasına bir yön olduğunu, herkese tanıdık olan kişisel bir hikaye olduğunu söylüyor.

“Snap” şarkısının yazarları besteciler Rosa Linn, Larz Principato, Courtney Harel, Eli Kristanl, Tamar Martirosyan-Kaprelyan.

Avrupa’nın en büyük sahnede sevdiği ülkeyi temsil edeceğinden gurur duyduğunu aktaran Linn “Şarkılarım iç dünyama, ruhuma ve duygularıma bir yolculuktur. Müzik asla vazgeçemeyeceğim evim. Hata en kötü günleri en iyi melodilere dönüşebilir.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu