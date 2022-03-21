Karabağ sorunu AGİT Minsk Grubu 3 ilkesi çerçevesinde çözülmeli

Ermenistan’ın teklifsiz müzakerelere gitmesi ve tekliflerini tartışması çok garip olacak. Ermenistan Parlamentosu Avrupa Entegrasyonu Daimi Komitesi Başkanı Arman Yeghoyan, 18 Mart’ta gazetecilere verdiği demeçte, olası Ermenistan-Azerbaycan görüşmelerine değindi.

Yeghoyan, Artsakh asla Azerbaycan’ın bir parçası olamaz ifadesinin kendi görüşü mü yoksa hükümetin kırmızı çizgisi mi olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: “Her şeyi bilmene gerek yok. Diplomaside herkes her şeyi bildiğinde, artık bu diplomasi olamaz. Bu bir bakış açısı değil, basit bir mantıktır. Çatışma bitmedi, Artsakh’ın statüsü henüz belirlenmedi. Minsk Grubu Eşbaşkanları tarafından Dağlık Karabağ sorununun çözümüne temel teşkil eden üç ilkeden biri yani güç kullanmama ilkesi zaten ihlal edilmiştir. Diğeri ise ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin ihlal edilmesine izin verilmemeli.”

Artsakh meselesinin, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin ayrı bir görüşme yaptığı süper önemli küresel stratejik denge ile ilgili konulardan biri olduğunu söyledi.

“Artsakh’ın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının küresel stratejik denge bağlamında Artsakh hakkında ayrı bir görüşme yaptıklarına inanıyorum” dedi.

Yeghoyan, Ermeni tarafının görüşmelerde vereceği tepkinin, Artsakh sorununun AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları tarafından önerilen üç temel ilke çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu