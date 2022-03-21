İsrail Başbakanı, Zelenskiy’in Ukrayna’da yaşananları ‘Holokost’a benzetmesini’ reddetti

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|İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in yaptığı konuşmada “Rusya’nın Ukrayna saldırısında yaptıklarını Yahudi soykırımına (Holokost) benzetmesi” üzerine,Holokost’un “şu ana kadar yaşananlarla kıyaslanmaması gerektiğini” savundu.
Enes Canlı / Kudüs
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İsrailli milletvekillerine yaptığı konuşmada “Rusya’nın Ukrayna saldırısında yaptıklarını Yahudi soykırımına (Holokost) benzetmesi” üzerine, Holokost’un “şu ana kadar yaşananlarla kıyaslanmaması gerektiğini” ve ülkesinin Ukrayna için elinden geleni yaptığını savundu.
Yedioth Ahranoth gazetesinin düzenlediği bir konferansa katılan Bennett, Zelenskiy’in dün İsrailli milletvekillerine hitaben çevrim içi yaptığı konuşmadaki Holokost benzetmesi, İsrail’den askeri yardım talebi, Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk çalışmaları ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy’in dünkü konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı Nazi Almanya’sının İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudileri yok etmek için yaptığı “Nihai Çözüm” planını uyguladığına ilişkin ifadeleri değerlendiren Bennett, “(Zelenskiy’in) Ülkesi ve halkı feci bir savaşa maruz kalıyor. Yüzlerce insan öldü, milyonlarcası sığınmacı oldu. Yerinde olmak nasıl bir duygudur, hayal edemiyorum. Ancak, Holokost, hiçbir şey ile kıyaslanmamalı. İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde insanların sistematik bir şekilde yok edilmesi, gaz odalarına gönderilmesi eşsiz bir olay. Bu eşi görülmemiş bir durum.” dedi.
Bennett, İsrail’in Ukrayna için “çok şey yaptığını”, 15 bin Ukraynalı sığınmacıyı kabul ettiğini, tonlarca insani yardım gönderdiğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk çalışmaları
Bennett, İsrail’in yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının tamamıyla ABD yönetimi ve önde gelen Avrupa ülkeleriyle koordinasyon halinde olduğunu söyledi.
“Putin hakkında söylenenleri ben görmedim”
“Ben (Putin ile) görüşmemde buna ilişkin bir durum göremedim. Yine tekrar ediyorum, ben somut sonuçlar getirebilmek için işlevsel hareket ediyorum. En iyi sonuç bu savaşı bitirmektir.”
İsrail’in Ukrayna’ya askeri yardımı
İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşma
Bennett, İsrail ordusuna milyarlarca dolar bütçe ayırarak İran’a karşı hazırlandıklarını ve İran’ın vekilleriyle İsrail’in sınırlarına gelmesi halinde “sert biçimde” karşılık vereceklerini kaydetti.
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