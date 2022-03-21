İçişleri’nden ‘Vakıf seçimleriyle ilgili yönetmelik çalışmasında sona gelindi’ mesajı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Vakıf Seçim Yönetmeliğiyle ilgili hazırlık çalışmalarını yürüten heyet Türkiye Ermeni Patrikliği’ni ziyaret etti. Heyet, seçimlerle ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Vakıf Seçim Yönetmeliğiyle ilgili hazırlık çalışmalarını yürüten heyet İstanbul’a gelerek, Patrik Maşalyan’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve heyet üyeleri İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, İller İdaresi Daire Başkanı Mehmet Yüzer ve Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker’in yer aldığı heyet Patrik Maşalyan ile cemaat vakıfları seçim yönetmeliğine ilişkin olarak fikir alışverişinde bulundu.

Patrikhane’den yapılan açıklamaya göre görüşmede heyet üyeleri, birkaç teknik sorun hariç, seçimlerle ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini ifade etti. Ayrıca, mümkün olan en kısa zamanda vakıf seçimlerinin yapılabileceği öngörüsünde bulundu.

Azınlık Vakıfları’nın yönetim kurullarını seçmelerine imkan veren yönetmelik 2013 yılında daha iyisi yapılacağı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Geçen sürede yeni bir yönetmelik yayınlanmadığı için Azınlık Vakıfları yönetim kurullarını seçemiyor.

https://www.gercekgundem.com/gundem/332390/icislerinden-vakif-secimleriyle-ilgili-yonetmelik-calismasinda-sona-gelindi-mesaji