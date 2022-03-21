Fransa, Yerevan-Bakü barış anlaşmasının müzakere sürecini desteklemeye hazır

Fransa Dışişleri Bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde her iki mevkidaşına da, Fransa’nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakere sürecini desteklemek için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’na göre, Jean-Yves Le Drian, Ararat Mirzoyan ve Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmede Güney Kafkasya’da istikrar, barış ve Paris’in bölge ülkeleriyle istişarelere hazır olduğunu vurguladı.

Le Drian, sahadaki son gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdi ve bunları azaltmak için olası tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu