Ermeni futbolcu Adamyan, Brugge-Genk maçının en iyi futbolcusu seçildi

Ermenistan Milli Futbol Takımının forveti Sargis Adamyan, Brugge-Genk maçının en iyi futbolcusu seçildi. Bunu Brugge futbol takımı belirtti.
Ermenistan Millî Futbol Takımı forması giyen Sargis Adamyan, Brugge forması giyerek başarılı performanslarına devam ediyor.
Belçika Futbol Şampiyonası’nın 32. turunda Brugge evinde Genk’i ağırladı ve 3-1 skorla kazandı.
Brugge takımının başlangıç kadrosunda yer alan Adamyan, maçın tamamına katıldı, maçın 74. dakikasında attığı golle Brugge galibiyetine katkı sağladı.
Adamyan, Brugge takımında oynadığı 8 maçta 5. golünü attı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/21/Sargis-Adamyan-Brugge-Genk-Ermeni/227551
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