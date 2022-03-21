Bölgede Ermenistan en mutlu ülke

Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan 2022 Dünya Mutluluk Raporu’nda Ermenistan, bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında mutluluk açısından ilk sırada yer alıyor.

Finlandiya, ankete katılan 146 ülke listesinin başında beşinci kez üst üste geliyor.

En mutlu beş ülke: Finlandya, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda

Raporda, Ermenistan bölgedeki diğer ülkelerin önünde 82. sırada yer alıyor.

Azerbaycan 92. sırada, Türkiye 112. Sırada, Gürcistan 105. Sırada.

Raporu hazırlayanlar, kişi başı GSYİH, yaşam süresi, somut ülkenin yönetimi ile vatandaşların mutluluk derecesi arasındaki direkt bağlar, sosyal destek, yosuzluk gibi birçok faktörü dikkate alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu