Beşşar Esad: Hristiyanların yerlerinden edilmesi İsrail’in bölgedeki hedefidir

Tahran, İRNA- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Hristiyanların yerinden edilmesini, dış planların ve özellikle İsrail’in birincil hedefi olduğunu belirterek, ”Çünkü bölge ülkeleri her biri bir renge sahip olan farklı mezhepsel ülkelere bölündüğünde, Tel Aviv, bu doğal dokunun bir parçası olur” dedi.

Şam’daki Uluslararası Kilise Konferansı’na katılan dernekler ve insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Esad, “İçeriği ve kimliği dikkate alarak bölgenin dokusu ile çeşitliliğini koruyup savunmalıyız. Suriye’deki Hristiyan vatandaş ne misafir ne de geçici vatandaş, aksine ortaktır ve bu ortaklığın adı iş ve üretimdir” diye belirtti.

İdeolojinin önemli bir konu olduğunu ifade eden esad, ”Ama gündelik hayat da önem arzediyor ve dolayısıyla konferansın yürüttüğü bu dini ve sosyal girişimin birkaç mesajı vardır. Dernekler ve kurumlar da dahil olmak üzere Suriye’deki dini ve sosyal yapıların rolünün dini boyutla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ayrım yapmadan yardım ettikleri için sosyal ve gelişimsel bir rol oynadığını vurgulamam gerekiyor” diye konuştu.

Kalkınma çalışmasının özünü sosyal dengenin korunması olarak gördüklerini bildirn Esad, ”Bu konferansta diyalog ve kolektif düşüncenin önemini ve en iyi yansıtılan tüm fikir ve önerileri takip edecek mekanizmaların kurulması tartışıldı” diye ekledi.

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