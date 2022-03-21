Avşar’dan Matild Manukyan itirafı

Bir restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, “Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?” sorusu üzerine “Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim” yanıtını verdi.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Muhabirlerin “Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?” sorusuna Hülya Avşar “Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil.” dedi.

“EKRAN DİYE BİR ŞEY KALMADI”

Proje tekliflerini beğenmediğini söyleyen Avşar “Birkaç teklif var ama hiç istediğim gibi değil. Ekranları özledim mi? Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim. Ekran diye bir şey kalmadı herkes YouTube’da orada burada ekranda olabiliyorsunuz” diyerek teklifleri beğenmediğini belirtti.

“MANUKYAN’I OYNAMAK İSTERDİM”

Gazetecilerin “Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?” sorusuna “Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim.” dedi.

MANUKYAN KİMDİR?

Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan’ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite. 1914’te doğan Manukyan’ın ailesi 1913’te Fransa’ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan’ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olması.

https://www.bursadabugun.com/haber/avsar-dan-matild-manukyan-itirafi-1497358.html