Zelensky, Knesset’e konuştu: İsrail bize neden silah vermiyor, Rusya’ya yaptırım uygulamıyor?

İsrail’den Ukrayna’yı Rusya’ya karşı somut olarak destekleyerek “bir seçim yapmasını” isteyen Zelensky, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini “Yahudiler ve tüm dünya” için bir trajedi olarak nitelendirdi.

İsrail’in Kiev ve Moskova arasında arabulculuk yapma istediğini değerlendiren Zelensky, “Ülkeler arasında arabuluculuk yapmak mümkün ama iyi ile kötü arasında değil” dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgalin başlamasından kısa bir süre sonra arabuluculuk teklifi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitmişti.

İsrail medyasına göre Bennett, Kiev’in askeri yardım taleplerini defalarca reddetti

Tel Aviv yönetimi ayrıca Batı’nın Rus oligarklara karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Yaptırım listesinde İsrail vatandaşlığı da bulunan İngiliz futbol kulübü Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich de bulunuyor.

“Ukrayna’nın Yahudileri korumasına yardım edin”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrailli milletvekillerine şöyle seslendi:

“Sizin Demir Kubbe sisteminiz dünyanın en iyisi. Böylelikle çıkarlarınızı koruyabiliyorsunuz. Ukrayna’nın da Ukraynalıları ve Ukrayna’daki Yahudileri korumasına yardım edin. Sizden neden askeri mühimmat alamadığımızı merak ediyoruz. İsrail neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadı? Neden Rus şirketlerine karşı baskı uygulanmıyor? Buna cevap verecek olan ve verdiğiniz cevaplarla yaşayacak olanlar sizlersiniz.”

Euronews