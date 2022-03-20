İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE PATRİKHANEMİZİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce başkanlığında Vakıf Seçim Yönetmeliğiyle ilgili hazırlık çalışmalarını yürüten heyet, farklı cemaat kurumlarıyla temaslarını sürdürmek üzere Ankara’dan İstanbul’a geldi.

Bu bağlamda Sayın Muhterem İnce ve heyet üyeleri İller İdaresi Genel Müdürü Sayın Kürşat Kırbıyık, İller İdaresi Daire Başkanı Sayın Mehmet Yüzer ve Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rıfat Türker 19 Mart Cumartesi Patrikliği’mizi ziyaret ederek Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ile bu konudaki gelişmeleri paylaşmış ve fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

Bu görüşmede heyet üyeleri, birkaç teknik sorun hariç, seçimlerle ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini bildirerek, mümkün olan en kısa zamanda vakıf seçimlerinin yapılabileceği öngörüsünde bulunmuşlardır.

Patrik Hazretleri bu konudaki gelişmelerden duydukları memnuniyetlerini belirtmiş ve Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce şahsında heyete teşekkür ederek başarı dileklerini sunmuştur.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/