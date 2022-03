Hatay’dan KKTC’ye turizm köprüsü

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesi kapsamında, Hatay sahilinde oluşturulan kara ve deniz terminali tamamlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği proje kapsamında ilk deniz otobüsü seferleri KKTC’ye gerçekleştirilecek. Limanla, KKTC’de yerleşime açılması için çalışma yürütülen Maraş ile de turizm köprüsü kurulması hedefleniyor. Uluslararası izinlerini alan terminalle İsrail, Libya ve Lübnan’dan da yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmesi, Hatay’ın yat turizmine açılması planlanıyor.

MİTHAT YURDAKUL

Ankara – Uluslararası standartlara sahip HADO limanında biri 60 metre uzunluğunda, diğeri 100 metre uzunluğunda 2 mendirek bulunuyor. 100 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde rıhtıma sahip liman, 500 groston altı tüm tekneler için uygun. Yolcu salonu uluslararası seyahatlere uygun olarak tasarlanan liman terminali, İçişleri ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalarla deniz hudut kapısı vasfına kavuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi temin edilen terminal üzerinden yürütülecek deniz otobüsü seferlerinin, savaşlardan etkilenen Hatay’ın ekonomik hayatı ile 1 Nisan’da başlayacak Expo 2021 Hatay fuarına da destek olması planlanıyor. HADO terminalinde, vatandaşların gümrüksüz alışveriş yapabileceği alanlar da oluşturulacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, limandan ilk olarak KKTC’nin Magosa Limanı’na KKTC bayrağıyla yolcu taşınacağını söyledi. Ok, dış politikada da önem taşıyan bu adımla yaklaşık 100 bin Hataylının yaşadığı KKTC ile denizden bağlantı kurulacağını belirterek, “Maraş’ın turizme açılmasıyla bizim trafiğimiz beklediğimizin üstünde artacak. Onun için Magosa’yı seçtik” dedi. Ok, seferlerin mayıs sonunda başlayacağını, Hatay-Magosa yolculuğunun 5 saat süreceğini söyledi.

Hristiyanlar hacı olacak

Ok, limandan İsrail, Libya ve Lübnan’a sefer düzenlenmesinin planlandığını bildirdi. Limanın faaliyete geçmesiyle Ortadoğu’dan Hatay’a turist beklendiğini ifade eden Ok, “Dini amaçlı olarak Hatay’a, Gaziantep’e gelen Katolik, Ortodoks, Yahudi çok sayıda insan var. Saint Pierre Kilisesi bölgede çok önemli bir dini merkez. Burada hac görevlerini yerine getiriyorlar. Sezonluk, 6 ay için 100 bin yolcu bekliyoruz” dedi. Ok, limanın hudut kapısı olması nedeniyle mega yatların da buraya yanaşmasını beklediklerini de belirtti.

Milliyet Gazetesi