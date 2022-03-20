Beden diline göre duygusal bir ‘Alfa’

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım’ın ilhakının 8. yılı için başkent Moskova’da düzenlenen etkinlikte, binlerce kişinin sevgi gösterileri arasında sahneye çıktı ve sık sık tezahüratlarla kesilen uzun bir konuşma yaptı.

Ukrayna’daki operasyonun amacının insanları soykırımdan kurtarmak olduğunu savunan Putin, İncil’den alıntı bile yaptı… Kendinden oldukça emin bir duruş sergileyen ve halkın arasına karışarak onlardan destek aldığını vurgulamaya çalışan Putin’in beden dili, uzmanlar tarafından yorumlandı. Dünyaca ünlü yazar ve beden dili uzmanı Judi James, Putin’in Moskova’daki mitingdeki vücut dilinin, kendisini “duygusal, makul ve vatansever bir adam” olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi. James, Putin’in konuşması sırasında, tezahürat için yaptığı duraklamaların “koreografiye bağlı gibi görünse de duygusal bir etki yaratmak için kullandığını” öne sürdü.

KURBAN ROLÜNDE

Putin’in İncil’den iki kez alıntı yaptığına dikkat çeken Judi James, “Neredeyse gözyaşlarına boğulmuş gibi konuşuyordu” dedi. James, Putin’in kendisini kurban rolüne soktuğunu, bunun da işe yaradığını belirterek şu yorumlarda bulundu: “Dramatik anlarda yüz ifadesi üzgün bir hal alıyor ve hafifçe kaşları çatılıyor. Dudaklarını içeri çekiyor ve hüzünlü bir duruş sergiliyor. Ağlayan bir alfa, psikolojik olarak güçlü bir görüntüdür. Seyirciden istediği cevabı almış gibi görünüyor çünkü onu destekliyorlar ve ‘Rusya’ diye bağırarak tezahürat ediyorlar.”

MONTU İTALYAN

Putin’in giydiği Loro Piana marka mont hem fiyatı hem İtalyan olması nedeniyle eleştirildi. 10 bin pound (yaklaşık 195 bin TL) değerindeki montun 1.5 milyon rubleye karşılık geldiği, bunun da ortalama bir Rus vatandaşının gelirinin 25 katı olduğu belirtildi.

KİTLEYE HÂKİM

Putin’in sahnede sabit durmayıp ileri geri yürümesinin ve mikrofonu tutarken elini yumruk şeklinde yapmasının da kitleye hâkim olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi.

Hürriyet Gazetesi