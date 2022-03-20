Anadolu’nun Tam Ortasında Onlarca Medeniyetin Buluşma Noktası: Ali Dağı’nın Eteklerindeki Tarihî Şehir Talas

Günümüzde Kayseri‘nin merkez ilçesi konumundaki Talas, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent. Tarih boyunca Anadolu medeniyetleri, Rumlar, Türkler, Ermeniler ve daha pek çok medeniyet Talas’ta yaşamış. Anadolu’nun ilk bağcılık ve şarap üretim yerlerinden birisine sahip olan Talas, ne yazık ki bu geleneği günümüze kadar ulaştıramamış. Birinci Dünya Savaşı sonrasında çok kültürlü yapısını da kaybeden Talas’ta yine de her medeniyete ait izler bulabilirsiniz. İşte taş işçiliğinin en güzel örneklerini bulabileceğiniz Talas’ı yakından tanıma fırsatı ile karşınızdayız!

Rum, Ermeni ve Türklerin birlikte yaşadığı mistik bir şehir

Talas; özellikle antik dönemlerden beri İpekyolu ve Anadolu ticaretinin önemli kentlerinden birisi olmuş. Osmanlı Devleti zamanında ise Şah İsmail’in baskılarından kaçan Ermenilerin bölgeye gelmesiyle çok kültürlü bir yaşam Talas’ta egemen olmuş. Şehrin yukarı kısmı olarak adlandırılan bölgede Rum ve Ermeniler yaşarken daha engebeli olan aşağı kısmında Türkler yaşamış. Geniş düzlüklerde bağ ve şarap işi yapan Hristiyanlar geride pek çok sanatsal taş ev bırakmış. Avrupa’dan bölgeye gelen gezginlerin aktardıklarına göre Talas, Kapadokya bölgesinin Versailles’i gibi görülüyormuş. Günümüze pek çoğu ulaşmış bu tarihî taş evleri ve yapıları Talas’a gittiğinizde görebilirsiniz.

Ali Dağı’na yaslanan üniversite şehri

Talas günümüzde tarihî ve kültürel dokusunun yanında oldukça hareketli bir yaşama da sahip. Özellikle Erciyes Üniversitesi’nin kurulmasından sonra şehre ülkenin dört bir yanından öğrenci ve memur yerleşmiş. Gündüzleri daha sakin olan kent akşamları öğrencilerle birlikte daha hareketli oluyor. Şehri çevreleyen Ali Dağı heybetiyle kendisine hayran bırakıyor. Dar sokaklara sahip Talas’ta kafanızı nereye çevirseniz tarihî bir yapıyla karşılaşabilirsiniz. Şehirde Hristiyanlık inancına ait 8 kilise, bir Amerikan koleji ve bir papaz okulu bunu anlamanız için yeterli olabilir.

Ali Dağı’na komşu olan Sarnıçlı Yeraltı Şehri

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Sarnıçlı Yeraltı Şehri, Ali Dağı’nın eteklerinde bulunuyor. M.Ö. 3. ya da 4. yüzyılda yapıldığı düşünülen şehir, belediye tarafından 2010 yılında turizme kazandırılmış. Kışları muhtemelen kar yağışından dolayı ziyarete kapalı.

Mübadele dönemine kadar kilise sonrasında ise cami olan Panaya Kilisesi

Talas’ta Rumlara ait olan ve günümüze kadar ulaşmış en bilindik yapı Panaya Kilisesi. 1886 yılında Talas metropoliti Ionnis tarafından yaptırılan yapı, 1925 yılında yapılan nüfus değişiminde Rumların bölgeyi terk etmesiyle camiye çevrilmiş. Yapıya zarar verilmeden güney yönüne minber eklenerek cami kimliği kazandırılmış. Yaman Dede Cami olarak faaliyet gösteren yapının teras kısmında ise birçok dükkân bulunuyor. Talas’a özgü hediyelik eşya ve yöresel el sanatları ürünlerini buradaki dükkânlarda bulabilirsiniz.

Atatürk’e armağan edilen köşk: Atatürk Köşkü

İlçenin yüksek yerinde konumlanan Şahinkaya bölgesinde Talas halkı tarafından Atatürk için yaptırılan bir köşk bulunuyor. Atatürk, 4 şubat 1934’te bölgeyi ziyaret ettiğinde burada dinlenmiş. Günümüzde valiliğe bağlı bir misafirhane olarak kullanılıyor.

Bir zamanlar şehrin su ihtiyacını karşılıyormuş: Kuru Köprü

Adı her ne kadar Kuru Köprü olsa da Romalılar tarafından su naklinin yapıldığı bir su kemeri olarak yapılmış. Talas’a 15 kilometre uzaklıkta Kuruköy’de bulunan Kuru Köprü, 171 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde kemerli bir yapı. 1 sivri ve 13 yuvarlak kemerden oluşan yapı, ana kemerinin çökmesi nedeniyle ikiye ayrılmış gibi gözüküyor.

Osmanlı’dan izler taşıyan meydan: Tarihî Kent Meydanı

19. yüzyılda inşa edilen evler kent meydanının silüetini oluşturuyor. Belediye tarafından düzenlenen meydan, turizme kazandırılarak korunmuş. Kent meydanına ulaşmak için girilen Ali Saip Paşa Caddesi, Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. Cadde ile aynı ismi taşıyan tarihî caminin kapı girişinde Osmanlı tuğrası yer alıyor. 1887’de hizmete açılan camiyi Talas’a gittiğinizde muhakkak görmelisiniz.

Zorlu bir yolculuğa hazır olun: Derevenk Vadisi

Talas’ın kozmopolit yapısını vurgulayan yerlerden birisi de Derevenk Vadisi. İsmi Türkçe ve Ermenice kelimelerin birleşiminden meydana gelen vadi, ilçenin güneyinde yer alan Tavlusun köyünde bulunuyor. Vadide Hristiyanlık dönemine ait pek çok kalıntı bulunsa da defineciler tarafından tahrip edilmiş. Vadiye ulaşım olmadığından yürümeyi göze almalısınız.

https://onedio.com/haber/anadolu-nun-tam-ortasinda-onlarca-medeniyetin-bulusma-noktasi-ali-dagi-nin-eteklerindeki-tarihi-sehir-talas-1054173