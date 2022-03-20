86 yıllık okulu yıkacaklar

Karaburun’da 16 yıl önce kaderine terk edilen 86 yıllık köy okulunun binası yıkılıyor. Köylüler tepkili. Mimarlar Odası’nın binayı eğitim amaçlı kiralama talebi reddedilmişti.

Berkay SAĞOL

İzmir’in Karaburun ilçesindeki Saip ve Ambarseki köyleri arasında 1936 yılında köylülerin bağışlarıyla yapılan, yaklaşık 70 yıl boyunca her iki köyün çocuklarına eğitim veren Saip Ambarseki İlkokulu binası yıkılmak isteniyor. Saipliler, taşımalı eğitim sistemine geçildikten sonra 2006 yılında kaderine terk edilen okulun yıkılmasına karşı çıkıyor.

6 bin 500 metrekare alanda kurulu okul binasının yıktırılması için ihaleye çıkıldığını öğrenen Saip köylüleri bir araya geldi. Saipliler, okullarının her iki köyün ortak hafızasında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu hafızanın yok edilmemesi için okulun yıkımına karşı duracaklarını dile getirdi.

Okulun öğrencilerinden olan Saip Köyü Muhtarı Alev Erakın, Atatürk’ün “Geçmişine ve değerlerine sahip çıkmayan devletler, yok olmaya mahkûmdur’ sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu: “Saip Muhtarlığı olarak tarihi camimizin köklü tamiri ve Rumlardan kalan yıkık kilisenin koruma altına alınmasını sonuçlandırmış olmanın sevinci içindeyiz. Okulumuz da en güzel günlerimizin geçtiği, iki köyün tüm çocuklarının ilk eğitimini aldığı, anılarımızda önemli yer tutan Cumhuriyet dönemi yapılarından. Bu okulun manevi değeri bizim için çok fazla. Teknik bilirkişilerce tamirinin mümkün olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle okul binasının yıkılması değil, tamir edilmesi köy halkının en büyük dileği.”

Saip Yaşam Kültürünü Koruma, Dayanışma ve Ekolojik Üretimi Destekleme Derneği (Saip Eko-Der) Başkanı Ertan Çakıroğlu da “1962 ve 1967 yılları arasında öğrenim gördüğüm okulumuzda güzel anılarımız oldu. Okuma ve yazmayı öğrendiğimiz okulumuz, köyün sembol yapılarından biri, köy halkı için değeri büyük. Okulun mevcut durumuyla tamir edilmesi ve eğitim amaçlı kullanılması uygun olacak” dedi.

Kiralama talebine ret

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin geçen yıl haziran ayında okul binasını, Avrupa ve Amerika’da mimarlık eğitimi alan öğrenciler için yatılı kullanımlı mimarlık yaz okulu olarak 49 yıllığına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kiralanmak istediği öğrenildi. Karaburun Kaymakamlığı ise eğitim amaçlı kiralama talebine, “Taşınmazların imar planlarında belirtilen amacı dışında tahsisi ve devri mümkün değildir. Bu durumda imar planında eğitim fonksiyonunda kalan donatı alanının devri mümkün değildir” diyerek reddetti.

BirGün Gazetesi