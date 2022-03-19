Şırnak’ta olumsuz hava şartlarına rağmen Newroz ateşi yakıldı

Newroz, Şırnak’ın Merkez ilçesinde soğuk hava şartlarına rağmen binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

Şirin Bayık

ŞIRNAK – Şırnak kent merkezinde Sanayi Sitesi Kavşağı’nda düzenlenen Newroz kutlamasına, halk sabahın erken saatlerinde akın etmeye başladı. Newroz alanına kutlamaya gelenler güvenlik kontrolleri yapılarak içeri alındı.

Yöresel elbiseleriyle alana giriş yapan Şırnaklı kadın ve erkekler renkli görüntüler oluşturdu. Newroz alanını binlerle dolduran halk soğuk havaya rağmen Şırnak halkı Newroz ateşini yaktı.

Halk yağan kara aldırış etmeden Newroz’u kutladı.

Kürtçe ve Türkçe yapılan duyurularda kutlamalar “Dem dema serkeftinê ye” (Şimdi kazanma zamanı) sözleriyle başlatıldı ve “Newroz serhildan e” (Newroz başkaldırıdır) sloganıyla devam etti.

Newroz alanına, “Newroz kadınların özgürlük isyanıdır”, “Newroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” pankartları asıldı. Kutlamaya gelen yüzlerce Şırnaklı, Newroz coşkusunu halaylarla devam ettirdi.

Kutlamalara ayrıca KESK üyeleri ve yönetimi, HDP Gençlik yönetimi, Şırnak’a bağlı HDP ilçe belediye üyeleri, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da katıldı.

Kutlamaya gelen yüzlerce Şırnaklı, Newroz coşkusunu halaylarla devam ettirdi.

‘PARTİ KAPATILMALARINA KARŞI ŞIRNAK’TAN CEVAP VERİYORUZ’

Açılış konuşmasını yapan HDP İl Eşbaşkanı Sebahattin Deniz, “Biz barış partisiyiz. Barışa, özgürlüğe, demokrasiye olan inancımızı daima koruyacağız. Barışa olan inancı anlamak isteyenler Kürt annelerinin gözünün içindeki ışığa baksın. ‘HDP’yi kapatalım’ diyenlere sesleniyorum. Bir daha barış ve demokrasi partisini kapatmalarına karşın biz de Şırnak’tan cevap veriyoruz, bizden bir kişi kalana kadar, bu partinin kapısı daima açık kalacak” dedi ve Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın Newroz’unu kutladı.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran ise “Bugün ‘Kürtler yok oldu, Kürtler mecalsiz kaldı’ diyenlere bu alan en büyük cevaptır. Şırnak’ta defalarca siyasi soykırım operasyonlar yapıldı ancak Şırnak halkı tek bir adım geri atmadı” diye konuştu.

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