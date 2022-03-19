Bu kütüphaneler bildiğiniz gibi değil!￼

Uygar Taylan

Kimi Boğaz manzaralı, kiminin restoranı, sergi alanı var. Modern görünümleri ve konforlu çalışma alanlarıyla yeni nesil kütüphaneler özellikle gençler için iyi vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanına dönüştü.

Kütüphaneler, tüm teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçilmezimiz olmaya devam ediyor. Birçok öğrenci ve araştırmacı kitap ve belge araştırması için sıklıkla kütüphanelerin yolunu tutuyor. Talep arttıkça da her gün bir yenisi açılıyor. Atıl durumdaki yapılar belediyeler tarafından yenilenerek kütüphaneye dönüştürülüp halka kazandırılıyor. Üstelik yeni kütüphaneler artık daha modern ve kitap koleksiyonu daha çeşitli ve zengin… Her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan ‘Kütüphane Haftası’ öncesinde İstanbul ve diğer illerdeki yeni nesil kütüphaneleri ziyaret ettik.

Edip Cansever köşesi oluşturulmuş

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi







Mimar Sedad Hakkı Eldem’in ilk tasarımı doğrultusunda yenilenip bugünkü modern görünümünü kazanan kütüphane, 2 Mart’ta tekrar açıldı. Sanat ve mimarlık alanında 76 bin 536 kitaplık zengin bir koleksiyona sahip. Konforlu çalışma alanları ve eşsiz Boğaz manzarasıyla İstanbul’un en güzel kütüphanelerinden biri diyebiliriz. Kütüphanede bir de Edip Cansever köşesi var. Köşede ünlü şairin, oğlu Ömer Cansever tarafından bağışlanan daktilosu, kalemi, mektupları, satranç takımı ve mobilyası sergileniyor.

– Kapasite: 150 kişi

– Hafta içi 9.00-22.00, cumartesi 9.00-20.00 hizmet veriyor. (0212 293 90 26)

Troleybüslerin merkeziydi

İBB Kütüphane Troleybüs







İnşasına 1910’da başlanan Troleybüs Kuvvet Merkezi, 1912’de önce atlı tramvayların ahırı, sonra elektrikli tramvaylarla troleybüslerin kuvvet merkezi olarak kullanıldı. 1984 yılında troleybüsler İstanbul trafiğinden kaldırılınca bu tarihi yapı da atıl kalmıştı. 2018 yılında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na geçen merkez, bu ayın ilk günü kütüphane ve gençlik merkezi olarak halka açıldı. Kütüphane özellikle okul kulüplerinin sunum yapıp çalışabileceği şekilde tasarlanmış. Kütüphanenin koleksiyonuysa İstanbul Üniversitesi’ndeki fakülteler baz alınarak oluşturulmuş. Yeni nesil kütüphanecilik bakış açısının izlerini taşıyan kütüphanede tarih, edebiyat, siyaset bilimi, felsefe, araştırma-inceleme, sanat, inanç, kültürel miras ve mimarlık gibi pek çok türde 20 bin kitaplık bir seçki var.

* Kapasite: 150 kişi

* Hafta içi 9.00-00.00 hizmet veriyor. (0212 249 95 65)

Lezzet sırları

Gastronomi Kütüphanesi Gaziantep

Uzun süredir kullanılmayan Mecidiye Han, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilip kültürevine dönüştürüldükten sonra geçen nisan ayında açıldı. Kültürevinin iki salonu gastronomi kütüphanesi olarak kullanılıyor. Burada Türk mutfağıyla ilgili

5 bin 100 kitap var. Kütüphanede kadınlara yönelik gastronomi etkinlikleri de düzenleniyor.

* Kapasite: 100 kişi

* Her gün 8.00-18.00 hizmet veriyor. (0530 144 51 90)

Oku, ye, dinle

Nevmekân Selimiye Kütüphanesi

Üsküdar’daki kütüphanede tarih ve edebiyat ağırlıklı olmakla birlikte her konu başlığından toplam 20 bin kitap var. Kütüphane, aslında 1802 yılında Mimar Sinan tarafından Selimiye Kışlası’ndaki askerin de kullanabilmesi için Selimiye Hamamı olarak yapılmış. Mart 2021’de Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek bugünkü halini almış. Kütüphanenin hamam kısmında şimdilerde camekân bir sergi alanı mevcut. Kütüphanede ayrıca butik konserler, söyleşiler ve mini dinletiler de yapılıyor. Bu arada kütüphanedeki restoran sayesinde hem kitap okuyup hem Yemekyiyebiliyorsunuz.

– Kapasite: 200 kişi

– Her gün 10.00-23.00 hizmet veriyor.

(0216 531 30 00-3962)

Manzarası otobüsler

Evliya Çelebi Kütüphanesi







Adını Türk gezgin Evliya Çelebi’den alan kütüphane ocak ayında Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı’nda açıldı. Kütüphanenin, otogara gelip giden otobüslerin izlenebildiği oturma alanlarının ilk müdavimleri öğrenciler olmuş. Arada sırada otobüs yolcuları da ziyaret ediyor ama kütüphaneden asıl civar mahallelerde oturan öğrenciler yararlanıyor. 600 metrekarelik kütüphanenin 10 bin 200 adetlik dermesinde tarih, edebiyat, siyaset bilimi, felsefe, araştırma-inceleme, sanat, bilim ve teknoloji gibi pek çok alandan kitap mevcut.

– Kapasite: 100 kişi

– Hafta içi 9.00-17.00 hizmet veriyor. (0212 249 09 45)

Gezmek isteyenler oluyor

Şehir Kütüphanesi/Kayseri





Meryem Ana Kilisesi Kütüphanesi olarak da bilinen kütüphanenin her yaştan üyesi var.

Bu etkileyici kütüphaneyi gezip görmek isteyenler içinse 10 dakikalık ziyaret süresi

belirlenmiş. Şehir Kütüphanesi’ne özellikle 15-25 yaş arası öğrenciler ve üniversiteliler tez hazırlamak için gidiyor. Kütüphanede edebiyat, tarih, din, teknoloji, tıp, hukuk, doğa bilimleri ve matematik gibi farklı alanlardan 26 bin kitap var. Bilgisayar, internet, çıktı ve fotokopi hizmetlerinden de yararlanmak mümkün.

– Kapasite: 177 kişilik

– Her gün 9.00-21.00 hizmet veriyor. (0352 666 38 33)

Bunlar da var

* AKM Kütüphane

* İBB Ödünç Kütüphane-Mecidiyeköy

* Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi Zeytinburnu

* Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara

* Trabzon Sıfır Atık Kütüphanesi

* Ardahan İl Halk Kütüphanesi

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-cumartesi/bu-kutuphaneler-bildiginiz-gibi-degil-42025283