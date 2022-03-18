Yaklaşık 4.000 Ukrayna vatandaşı Ermenistan sınırını geçti

Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana Rusya, Ukrayna, Belarus’tan on binlerce insan mülteci, göçmen veya turist olarak Ermenistan’a geldi. Ukrayna’nın Ermenistan Büyükelçiliği’nden aktarılan bilgilere göre, son üç hafta içinde çoğu Ermeni olmak üzere yaklaşık 4.000 Ukrayna vatandaşı Ermenistan sınırını geçti.

Büyükelçiliğinden bir yetkili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Neredeyse gelenlerin hepsi Ermeni ve burada arkadaşları, akrabaları, evleri var, bu yüzden yardım için başvurmuyorlar.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/18/Ukrayna-vatandaşı-Ermenistan-sınırı/227462