Ermenistan’a sığınan Ukraynalılar

Yaklaşık 4.000 Ukrayna vatandaşı savaş nedeniyle Ermenistan’a sığındı

Ukrayna’nın Ermenistan Maslahatgüzarı Denis Avtonomov, 24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna ihtilafının tırmanmasından bu yana yaklaşık 4 bin Ukrayna vatandaşının Ermenistan’a nakledildiğini söyledi.

Denis Avtonomov, Ukrayna’nın Ermenistan Büyükelçiliği’ne göre Ermenistan’a nakledilen Ukrayna vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Ermeniler olmakla birlikte, çok sayıda etnik Ukraynalılar da olduğunu söyledi.

“Ermenistan’daki Ukrayna Büyükelçiliği, Ermenistan’a gelen hemşehrilerimize elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor.

Bilgilerimize göre, savaşın 3 haftası boyunca, yaklaşık 4.000 Ukrayna vatandaşı sınırı geçerek Ermenistan’a girdi.

Çoğu Ermeni.

Kural olarak, Ermenistan’da akrabaları var.

Yardım için nadiren büyükelçiliğe başvuruyorlar.

Şu anda Ukrayna vatandaşlarına esas olarak belge sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyoruz.

Sadece mültecileri istihdam etmekte zorlanıyoruz”,- dedi Ukrayna’nın Ermenistan Maslahatgüzarı Denis Avtonomov ve yerel Ermenilerin büyükelçiliğe başvurarak Ukrayna’dan gelenlere yardım ve genellikle konaklama teklifinde bulunduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu