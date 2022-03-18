Despertar Projesi Kültürlerarası Festivali İzmir’de başlıyor

İzmir’de yaşayan farklı kültürlere ait tatlar, ezgiler İzmirlilerle buluşacak. Sergiler, paneller ve eğitimlerle eski İzmir’e ve çok kültürlü yaşamına dair yeni bilgiler edinilecek.

*Etkinlikler kapsamında “Foto Gagin Gözünden İzmir Yahudileri ve Karataş” adlı sergi de izlenebilir.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı, Despertar (Uyanış) Projesi kapsamında 20-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kültürlerarası Festival düzenliyor.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı kapsamında organize edilen etkinlikte İzmir’de yaşayan farklı kültürlere ait tatlar, ezgiler İzmirlilerle buluşacak. Sergiler, paneller ve eğitimlerle İzmirliler, eski İzmir’e, İzmir’in çok kültürlü yaşamına dair yeni bilgiler edinecek.

20 Mart 2022 Pazar günü Selim Bonfil’in Etz-Hayim Sinagogu’ndaki “Foto Gagin Gözünden İzmir Yahudileri ve Karataş” adlı sergisiyle açılışı yapılacak olan festivalde pazartesi ve salı günleri İzmir’de günümüzde yaşayan Rum, Yahudi, Levanten, Arap ve Afrotürk mutfaklarından tatlar paylaşılacak.

Yemeğin yanında 21 Mart Pazartesi akşamı “Group de Smyrne”, 22 Mart Salı akşamı ise “İzmirlis” konserleri Rum ve Judeo-Espanyol ezgiler dinlenebilir.

24 Mart Perşembe günü de Çağdaş Drama Derneği’nin düzenleyeceği “Müze Eğitimi” ile çalışmalar sürerken aynı gün proje ortağı Kentimiz İzmir Derneği tarafından 20 çocuğa 3D Yazıcı Eğitimi verilecek. Bu kapsamda çocuklar çok kültürlü yaşam hakkında tasarımlar yapacak.

Aynı gün saat 19.00’da Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Osmanlıdan Günümüze İzmir’de Çokkültürlü Yaşam” paneli izlenebilir. Panele akademisyenler Stefo Benlisoy, Erkan Serçe, Siren Bora ve Afrotürk Derneği adına Fatmagül Kırcı katılacak.

27 Mart Pazar günü ise Kentimiz İzmir Derneği tarafından organize edilen “Hazine Avı” oyununda 200’den fazla yarışmacı yer alacak ve İzmir’deki Yahudi Kültürel Miras noktalarında bir yarışmaya katılacaklar.

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(AÖ)

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