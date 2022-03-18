Bakü-Erivan görüşmeleri

Moskova, Bakü ile Erivan arasındaki görüşmeleri desteklemeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Bakü ve Erivan’ın bir barış anlaşması hazırlamaya çalıştıklarını ve kendilerinin, müzakere sürecini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

“Bakü ve Erivan’ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması hazırlamaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyor ve müzakere sürecini mümkün olan her şekilde destekleme taahhüdümüzü yineliyoruz”,- dedi Zakharova.

Barış anlaşmasının imzalanmasının şartları hakkında konuşmak için ise, henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu