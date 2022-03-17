Yönetmenliğini Ümran Safter’in üstlendiği ‘Kabahat’ filminden ilk afiş

Ümran Safter imzalı “Kabahat” filminin afişi paylaşıldı. Filmin yapımcılığını Ekim Medya adına Suraj Sharma, görüntü yönetmenliğini Bertan Özer üstlendi.

DUVAR – “İstanbul’un Gözü”, “Kadın Olmanın Günahı”, “Sevan Bıçakçı”, “Kapıyı Açık Bırak” gibi belgesel filmleriyle tanınan Ümran Safter’in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı uzun metraj kurmaca film “Kabahat”in afişi yayınlandı. Yakında izleyicilerle buluşacak olan film, iki genç kızın dostluğunu ve dayanışmasını anlatıyor.

Çankırı’da çekimleri gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Ekim Medya adına Suraj Sharma, görüntü yönetmenliğini Bertan Özer üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Mina Demirtaş, Ece Demirtürk, Berivan Edebali, Işıl Acaray, Kayra Kalaycı ve Eray Yasin Işık yer alıyor. Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra yönetmen Safter’in akrabaları ve köy sakinleri de yer aldı.

Hazırlık süreci yaklaşık 1,5 yıl süren “Kabahat”, Safter’in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı ilk uzun metraj kurmaca film özelliğini taşıyor.

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