UNESCO’nun acil müdahalesi (video)

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun Dağlık Karabağ’daki duruma engelsiz katılımını acil olarak değerlendiriyor

Paris’e çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik saldırganlığı nedeniyle Azerbaycan’ın kontrolü altındaki topraklarda bulunan Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının kasıtlı olarak yok edilmesi ve kimliğin tahrif edilmesinden konuşuldu.

Bu bağlamda Bakan Mirzoyan, UNESCO Genel Direktörü’nün dikkatini Azerbaycan’da bu amaçla bir devlet çalışma grubu kurulmasına çekmiştir.

Bu eylemlerin, Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının korunmasına ilişkin 2021 anlaşmasına açıkça aykırı olduğu da vurgulandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı mevcut durumda UNESCO’nun acil müdahalesini, Artsakh’ın bir parçası olan tarihi ve kültürel anıtların korunması ve vandalizm vakalarını önlemek için çatışma bölgesine engelsiz katılımını vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu