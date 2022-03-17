Purim Tatlıları ve Aman’ın Kulakları Tarifi – İvet Acu Güney￼

Böylesine mutluluk veren bir bayram elbette tatlı tüketerek kutlanır. Biraz bu bayramda yediğimiz kurabiyelere bakalım!

Dünya’nın Purim Tatlıları

Yahudilerin Purim’de severek yedikleri tatlılar sadece hamantaschen (Yidiş: Aman’ın Kulakları) ile sınırlı değil. Bademli/kakuleli bir kurabiye olan ‘Hadgi badah’ Iraklı Yahudiler arasında popülerken, antep fıstığı, hurma veya cevizle doldurulmuş ma’amoul, Lübnan, Mısır, Suriye ve diğer Arap ülkelerinden gelen Yahudiler tarafından sıklıkla tüketilir (bu kurabiye başka isimlerle anılır: Kürt Yahudileri için günde, Irak Yahudileri için kleicha).

Kuzey Afrika’da Yahudi toplulukları Purim’i debla ile kutlar: Gül şeklinde sarılmış ve altın rengi olana kadar yağda kızartılmış, daha sonra bir şeker şurubuna batırılmış ve ezilmiş fındıkla kaplanmış ince hamur şeritleri. Yuvarlanan şekil megillayı (Purim hikayesinin yazıldığı kitap) simgelemektedir.

Hamantaschen gibi Yunanistan ve Türkiye’deki Sefarad Yahudileri arasında yaygın olan Haman’ın Kulakları da genelde reçelle doldurulup üçgen şeklinde fırınlanır. Bazen de içi kıyılmış badem ve tarçınla doldurulur, üzerine margarin sürülür ve fırınlanır. Fransa’da Yahudiler, Haman’ın kulaklarına benzediği söylenen palmiyeleri bu bayramda yer.

Aman’ın Şekerli Kulakları

Bu sefer ben içi renkli şekerle dolu bir halini denedim. Çocuklarla birlikte yapınca daha da keyifli oldu. Tarifi ise çok basit!

Malzemeler

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yumurta (oda ısısı)

Yarım paket vanilya

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 portakalın suyu

110 gram toz şeker

70 gram tereyağı (önceden eritilmiş)

İçini doldurmak icin renkli şeker

Aldığı kadar un (3 su bardağı kadar)

Üzerine sürmek icin 1 yumurta sarısı

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Sırası ile yumurta, şeker, tereyağ, portakal suyu, portakal kabuğu, vanilya, kabartma tozu, tuz. Hamuru oklava ile açtıktan sonra çay bardağı ile yuvarlaklar kesiyoruz. Üçgen şekli verip içlerine şekerleri dolduruyoruz. Yumurta sarısını üzerine sürüp önceden 180 dereceye getirilmiş fırında 20 dakika pişirin.

Bendichas Manos! (Elinize Sağlık)

https://www.avlaremoz.com/2022/03/17/purim-tatlilari-ve-amanin-kulaklari-tarifi-ivet-acu-guney/