Paşinyan-Putin görüşmesi

Nikol Paşinyan ve Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti

Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamalarda öngörülen anlaşmaların uygulanmasına atıfta bulunulup, Dağlık Karabağ çevresindeki durum görüşülmüştür.

Nikol Paşinyan ve Vladimir Putin, Ermenistan’ın barış anlaşması müzakerelerinin düzenlenmesi konusunda AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına yaptığı başvuruya da atıfta bulundu.

Ermeni ve Rus liderler Ermeni-Türk diyaloğu, son bölgesel gelişmeler ve Ukrayna’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Başbakanının Rusya Federasyonu’na yapacağı resmi ziyaretle ilgili konular da görüşüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu