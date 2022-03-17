FETÖ firarisi Erkam Tufan’ın yayınına çıkan Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu

Türkiye karşıtı açıklamaları ve faaliyetleriyle bilinen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın kanalına konuştu. Fincancı Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanlığı’na güvensizlik olduğunu bunun da aşı karşıtlığına neden olduğunu savundu. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı konuk alan FETÖ’cü Aytav, aşıyla ilgili algı yaratmaya çalıştı. “İnsanlar Çin aşısına güvenmeli mi? Siz Çin aşısı olacak mısınız” sorularına verdiği yanıtta “aşının ülkesi markası olmamalı” diyen Fincancı FETÖ’nün kanalında açıklamalarına devam etti. ”Bütün veriler şeffaflıkla paylaşılsın. Şu an itibariyle ara değerlendirme itibariyle etkili ve güvenli olduğu görülüyor. Dolayısıyla evet ben bu aşıyı da vurdururum elbette.” dedi. TERÖRLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN SUÇ DUYURUSU Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, TTB Başkanı Fidancı’nın firari FETÖ’cü Erkam Tufan Aytav’ın yayınladığı programa katılması sebebiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. pic.twitter.com/47xaOuRXlD — Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (@TEMDairesi) March 17, 2022 Terör sevici Fincancı Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, burada HDP’li Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenlemişti. Terör örgütü PKK’ya yakın desteğini dile getiren Fincancı, hendek olayları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu ve Güneydoğu’da PKK’lı teröristlere karşı başlattığı hendek operasyonlarına ilişkin sivillerin öldürüldüğünü iddia eden Fincancı, Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu. Yeni Şafak