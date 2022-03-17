Ermenistan iyi bir üne sahip

Ermenistan iyi bir üne sahip ülkeler arasında

Ermenistan Maliye Bakanı Tigran Khaçatryan, Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda Ermenistan’ı temsil eden İcra Direktörü Arif Baharuddin başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ermenistan Maliye Bakanlığı’na göre, toplantıda Asya Kalkınma Bankası ile mevcut programların detayları görüşüldü ve bölgesel ve küresel zorluklar ile bunların üstesinden gelmek için alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan konuşmasında AKB ile örnek iş birliğine vurgu yaparak, 15 yılda kurulan yapıcı işbirliği için teşekkür etti.

Ermenistan hükümetinin yetkili uluslararası yapılarla işbirliğinin uluslararası yatırımcılar için önemli bir rehber olduğunu vurgulayan Bakan Khaçatryan, AKB’nin Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki reform sürecine ve Ermenistan için ehemmiyet taşıyan programlara önemli ölçüde dâhil olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Bakan, Hükümet tarafından gerçekleştirilen reformların gündemini ve ana yönlerini sundu.

Arif Baharuddin ise, Ermenistan Cumhuriyeti’nin iyi itibara sahip ülkeler arasında yer aldığını ve Asya Kalkınma Bankası’nın önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, uzun vadeli ortak çalışma için teşekkür etti.

Görüşmede, her iki taraf da işbirliğinin sürekli genişlemesinin altını çizdi.

Ermenistan Kamu Radyosu