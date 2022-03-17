Ermeni öğrenciler Uluslararası Matematik Olimpiyatları’ndan altın madalyalarla döndü

Ermenistan yüksek okul öğrencileri Uluslararası Kafkasya Matematik Olimpiyatlarında 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Ermenistan, yarışmasında A. Shashinyan adını taşıyan özel fizik ve matematik okulunun 4 kişilik takımı tarafından temsil edildi. 10. sınıf öğrencileri Areg Mkrtchyan, Vahan Baghdasaryan, Hayk Andreasyan altın, Kamo Mirakyan gümüş madalya kazandı. Ermeni takımı, katılan ülkeler arasında kazandığı altın madalyalarla sıralamada birinci oldu.

11-16 Mart tarihlerinde Rusya’nın Maykop kentinde düzenlenen yarışmaya 9 ülkeden yaklaşık 150 temsilci katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/17/Ermeni-öğrenciler-Matematik/227455