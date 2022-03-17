Devlet mülkünün yabancılara devredilmesi

Devlet mülkiyetinin yerleşik olmayanlara devredilmesi imkânsızdır
Devlet Mülk Yönetimi Komitesi Başkanı Arnak Avetisyan, gazetecinin Türklerin Ermenistan’da toprak edindiği yönündeki sorusuna atıfta bulunarak, Ermenistan’da devlet mülkünün yabancılara devredilmesinin imkânsız olduğunu garanti ediyor.
“Biliyorum ki Ermenistan mevzuatına göre arsalar yurt dışı yerleşiklere satılmıyor, satışı yasak.
Yani Ermenistan’da sadece Ermenistan vatandaşları toprak sahibi olabilir.
Devlet malı açısından bu tür durumlar yoktur”,- dedi Avetisyan.
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