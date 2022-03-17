Bayındır’ın tarihine gözü gibi bakıyor

Tarihi Tekel Hanı, Eski Hükümet Konağı, Belediye Hizmet Binası, Ermeni Kilisesi, Hacı Sinan Camii ile Hacı Sinan Hamamı’nı restore eden Bayındır Belediyesi, ‘Eski Bayındır’ olarak adlandırılan ve tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ni de başarıyla tamamladı.

Hacı Sinan bölgesi ve çevresindeki sokaklarda bulunan eski evler yenilendi. Dış cepheleri hava şartlarına daha dirençli hale getirilirken, çatılar değiştirildi ve evler rengarenk boyanarak mahalleye yeni bir çehre kazandırıldı. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Atalarımızın eserlerini ayakta tutacağız ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşıyacağız” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/ege/bayindirin-tarihine-gozu-gibi-bakiyor-6720384