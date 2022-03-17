Arsuz Kaymakamı Gökpınar’dan Kilise Ziyareti

Hatay’ın Arsuz ilçesi Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ziyaret ettiği İskenderun’da Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde Vakıf Başkanı Can Teymur ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlandı.

Kilise salonunda Vakıf Başkanı Can Teymur ile Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet eden Kaymakam Gökpınar bu topraklarda süregelen barış ve kardeşliğe vurgu yaparak “Beni samimi bir şekilde ağırladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu topraklar yıllardır bu kardeşliğe ve karşılıklı hoşgörüye tanık etmiştir. Ben de bu yüzden sizleri burada ziyaret etmek istedim. Farklı kültürdeki toplulukların bu birlikteliği sonsuza kadar sürecektir. Buna bir kez daha şahit oldum” dedi.

Kaymakam Gökpınar’ı, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Vakıf Başkanı Can Teymur da “Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizin gibi kıymetli devlet adamlarına her zaman kapımız açıktır. Bu topraklar elbette ki sevginin, kardeşliğin ve barışın doyasıya yaşandığı topraklar. Bundan sonra da böyle olacaktır” diye konuştu.

Gezdirilen Kilise binasını oldukça beğenen ve ilgiyle inceleyen Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’a Vakıf Başkanı Can Teymur ile yönetimi restorasyon çalışmaları, binanın tarihinden bilgiler verdi, vakıf olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden de bahsetti.

Kaymakam Gökpınar da bölge tarihine ışık tutan böylesi tarihi bir yapının bakımının özenle yapılmasının çok önemli olduğunu ve yapının bu zamana kadar taşınmasının da önem arz ettiğine dikkat çekti.

https://www.iskenderun.org/haber-arsuz-kaymakami-gokpinar-dan-kilise-ziyareti-54277.html