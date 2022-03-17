“ArmHighTech 2022” uluslararası sergisi

KGAT yürütme organının oturumu “ArmHighTech 2022” uluslararası sergisi çerçevesinde gerçekleşecek.

ArmHighTech 2022 Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı, 31 Mart – 2 Nisan tarihleri ​​arasında Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde gerçekleşecek.

İleri Teknoloji Sanayisi Bakanlığı’na göre, fuarın amacı modern teknolojileri ve hizmetleri tanıtmak, yeni işbirliği bağları oluşturmak, ortaklık ilişkilerini güçlendirmek, yeni ortaklar ve yatırımcılar bulmaktır.

Önde gelen özel teknik ekipman ve güvenlik sistemleri şirketleri, savunma ve teknoloji alanındaki bu özel etkinliğe katılacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu