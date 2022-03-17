37 yaşındaki Kanada vatandaşı istifa edip savaşa katılmak üzere Ukrayna’ya gitti

Ermenistan doğumlu Vartan Davitan: Bütün yaşananlar baştan aşağı yanlış Çocukluğunu Ukrayna’da geçiren ve daha sonra Kanada’ya göç eden Vartan Davitan, Rus birliklerine karşı savaşmak için Ukrayna’ya gitti. 37 yaşındaki Davitan, çarşamba günü Kanada’nın Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg şehrindeki havayolundan uçağa binerek Ukrayna’daki savaşa katılmak için yola çıktı. Davitan uçağa binmeden önce Fransız haber ajansı AFP’ye açıklamasında, “Rusya’nın bunu yapması da diğer ülkelerin kenara çekilip olup biteni izlemesi de doğru değil. Bütün yaşananlar baştan aşağı yanlış” dedi. Ermenistan’da doğduğunu ve çocukluğunu ailesinin hâlâ yaşadığı Ukrayna’da geçirdiğini anlatan Davitan, 14 yıl önce Kanada’ya çalışmak için geldiğini söyledi. fazla oku Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field) Üç yıldır ailesini görmediğini belirterek savaşa katılmaya karar vermeden önce petrol sektöründeki bir firmada çalıştığını ve sakin bir hayat sürdüğünü anlattı. Savaşı gençliğinde sadece televizyondan gördüğünü söyleyen Davitan, “Sonra bir gün uyanıyorsunuz ve roketlerin binaları, komşularınızı ve aileleri yok ettiğini görüyorsunuz” dedi. Hiç silahlı savaş tecrübesi olmadığını belirten Davitan, yanına tıbbi ekipmanlar, drone’lar, bataryalar ve bebek bakım malzemeleri aldığını söyledi. Malzemeleri Kanada’da sayıları yaklaşık 1,4 milyona ulaşan Ukrayna diasporasının desteğiyle topladığını anlattı. Davitan, kendisine destek olan arkadaşı Liudmila Artemçuk’un bir gün önce Ukrayna’daki arkadaşını Rus bombardımanında kaybettiğini öğrendiğini de söyledi. Artemçuk, Davitan’ın çatışmalara katılma kararına dair “Bence kendisi çok cesur ve yaptığı çok önemli çünkü oradakilere yardım edecek” dedi. Putin’in 24 Şubat’ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın 21. gününde de Ukrayna’da bombardımanlar ve çatışmalar sürüyor. Winnipeg’de savaş karşıtları, çatışmaların başladığı tarihte tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı protesto düzenlemiş ve Ukrayna halkına desteklerini dile getirmişti. Independent Türkçe, AFP, CBC Derleyen: Yasin Sofuoğlu Independent Turkce