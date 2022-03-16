YouTube’dan Soykırım inkârına engel

YouTube, bir Türk magazin kanalında yayınlanan ve Ermeni Soykırımı’nı inkâr eden videoyu kaldırdı.

YouTube platformu, “Teori” dergisinin kanalında yayınlanan, “Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM çalıştayı” başlıklı, Ermeni Soykırımı’nı inkâr eden bir videoyu nefret söylemi ile gerekçelendirerek, kaldırdı.

Uluslararası video portalının açıklaması, videoda bir arada yaşama kurallarının ihlal edildiğine değindi.

Ermeni Soykırımı’nı inkâr eden bir videonun YouTube yönetimi tarafından engellenmesinin ilk kez olmadığını da eklemek gerekir.

Birkaç gün önce, eski Türk bakan ve şimdiki Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış’ın, inkâr tezlerini sunduğu başka bir Türk kanalından aynı içeriğe sahip bir video kaldırıldı.

Üstelik o video, önce haber kanalında, ardından Bağış’ın kişisel kanalında olmak üzere iki kez engellendi.

Ermenistan Kamu Radyosu