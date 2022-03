Ukraynalı sunucu, Nazi subayı Eichmann’dan alıntı yaptı: ‘Çocuklarınızı yaşatmayacağım’

Ukraynalı TV sunucusu Fahruddin Sharafmal, bir Nazi subayı ve savaş suçlusu olan Adolf Eichmann’dan alıntı yaptı.

Sharafmal, Kanal 24’te, Eichmann’ın ‘bir ulusu yok etmek için her şeyden önce çocukların yok edilmesi gerektiğini’ savunan sözlerini hatırlatıp, “Çünkü anne babalarını öldürürseniz çocuklar büyüyecek ve intikam alacak. Çocukları öldürerek ise asla büyümemeleri sağlanacak ve ulus yok olacak” dedi. Bu sırada ekranda Eichmann’ın bir fotoğrafı belirdi.

Yakın bir arkadaşının öldürülmesi nedeniyle ‘duygulandığını’ söyleyen Sharafmal, Cenevre Sözleşmesi’nin çocukların öldürülmesini yasakladığını ancak bunun Ukrayna askerleri için geçerli olduğunu ve kendisinin ‘bu kapsamda olmadığını’ dile getirdi.

Sharafmal, “Rusları alt etme şansını bulduğumda kesinlikle yapacağım. Adolf Eichmann’ın doktrinine bağlıyım ve sizin ve çocuklarınızın bu dünyada asla yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım bir daha bu dünyada Rusya ve Ruslar gibi bir ulus olmayacak” ifadelerini kullandı.

Dünya Savaşı sırasında ölüm kamplarının kurulmasında kilit rol oynayan bir Nazi subayı olan Adolf Eichmann, Güney Amerika’ya kaçmasına rağmen 1960 yılında yakalanıp İsrail’de yargılanmış ve savaş suçlarından ölüm cezasına çarptırılarak 31 Mayıs 1962’de idam edilmişti.

Ukraine 24 presenter goes full Nazi, endorses Adolf Eichmann to call for genocide of Russians.

“By killing children, they will never grow up and the nation will disappear… and I hope that everyone will contribute and kill at least one Muscovite.” pic.twitter.com/EAtTzhbaDT

BirGün Gazetesi