Portekiz, Abramovich’in vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeye yeni koşullar ekledi

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus kökenli iş insanı Roman Abramovich’e yönelik yaptırımlarına her seviyede uyacağını ancak, Portekiz vatandaşı olduğu için bu kişinin ülkeye girişini engellemeyeceğini açıkladı.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan Abramovich’in 2021 yılının Nisan ayında Portekiz vatandaşlığı aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu arada Portekiz, Abramovich’in bu ülke vatandaşı olmasına imkan sağlayan Seferad Yahudilerin torunlarına vatandaşlık izni verilmesiyle ilgili yasal düzenlemeye zorlaştırıcı yeni koşullar ekledi.

Dışişleri Bakanı Silva, yeni düzenlemeye göre, başvuru sahiplerinin Portekiz ile “etkili bir bağlantı içinde olmalarını kanıtlanmasının” isteneceğini bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanı, yeni düzenlemenin geriye dönük işletilemeyeceğini ve Abramovich’in vatandaşlığının geri alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Portekiz’de 2015 yılında kabul edilen kararnameyle, Portekiz’den zorla çıkartılan Sefarad Yahudilerin torunlarına otomatik olarak vatandaşlık verilmesi kararlaştırılmıştı.

57 bin Yahudi Sefarad Portekiz vatandaşlığına geçti

2015 yılından bu yana çoğu içinde Türkiye de olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan 57 bin Yahudi Sefarad Portekiz vatandaşlığına geçti.

Abramovich, AB’nin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların listesinde yer alıyor. Son olarak İngiltere, Abramovich’e yaptırım kararı almıştı.

Portekiz basınına göre, yeni düzenlemeye göre, vatandaşlık için başvuranlardan, Portekiz topraklarında atalarından kalma bir mülkün mirası veya ülkeye yapılan düzenli ziyaretlerle ilgili somut kanıtlar istenecek.

Porto Başhahamı Daniel, Abramoviç’e yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

Son olarak, geçen hafta Abramoviç’in Portekiz vatandaşlığı almasına yardım ettiği iddia edilerek, rüşvet almak, kara para aklama ve vergi kaçaklığı suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sefarad Yahudileri, Yahudi-Roma savaşlarından sonra zorunlu göç ile İberya yarım adasına yerleştirilen ve 1492 yılında Elhamra Kararnamesi ile İspanya’dan zorla çıkartılan Yahudi topluluğuna verilen isim olarak biliniyor.

Yahudi Sefaradlarının küçük bir bölümü İspanya’dan Portekiz’e kaçmış ancak, 5 yıl sonra Portekiz Kralı I. Manuel, Yahudi halkını Hristiyanlığa zorlaması üzerine buradan Avrupa’nın diğer ülkelerine sınır dışı edilmişti.

Euronews