Ermeni Tigran Khudaverdyan Rusya’da Yandex’in genel müdürü oldu

“RIA Novosti” haber ajansının aktardığı bilgilere göre Tigran Khudaverdyan Yandex’in genel müdürü olarak atandı ve aynı zamanda “Yandex Şirketler Grubunun” müdürü görevini de yerine getirecek.

Şimdiye kadar o görevi yürüten Yelena Bunina şirkette kalmaya devam edecek ve HR Müdürü olarak görev yapacak.

Khudaverdyan daha 2019 yılında “Yandex Şirketler Grubunun” müdürü görevine getirilmişti.

“RIA Novosti” aynı zamanda İngiltere’nin, Yandex’in yeni Genel müdürü Tigran Khudaverdyan’a yaptırım uyguladığını bildiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonuyla bağlantılı olarak İngiltere, “Yandex”in yeni Genel Müdürü Tigran Khudaverdyan, gazeteciler Artyom Sheinin ve Armen Gasparyan’a yaptırım uyguladı.

Yaptırımlar, İngiltere’deki varlıkların dondurulmasını ve giriş yasağını içeriyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’a göre, binden fazla Rus vatandaşı ve işletmesi şu anda yaptırımlar altındadırlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/16/Ermeni-Tigran-Khudaverdyan-Rusya-Yandex/227347