Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınevi kategorisinde İthaki Yayın Grubu’na, yazar kategorisinde Gülşen İşeri’ye, Kitabevi Emek Ödülü 25 yıldır Adana’da hizmet veren Karahan Kitabevi’ne, özel ödül ise Avukat Mehmet Ümit Erdem’e değer görüldü.

Türkiye Yayıncılar Birliği 2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Yayınevi kategorisinde İthaki Yayın Grubu (İthaki Yayınları ve Yabancı Yayınları), yazar kategorisinde Gülşen İşeri ödül alırken, Kitabevi Emek Ödülü 25 yıldır Adana’da hizmet veren Karahan Kitabevi’ne, özel ödül ise Avukat Mehmet Ümit Erdem’e değer görüldü.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk açılış konuşmasında yayıncılığın mücadele ettiği temel sorunların başında düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerle birlikte yayınlama özgürlüğü önündeki yasaklar, yasal zorluklar ve baskıların geldiğini söyledi. Kocatürk, geçen yıl yaşanan diğer bir gelişmenin, kitap yoluyla hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davalardaki artış olduğuna dikkati çekti.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995’ten bu yana her yıl, Türkiye’nin evrensel ölçütlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne bir an önce kavuşması dileğiyle, düşüncelerini ifade etmekten korkmayan isimlere veriliyor. Her yıl bir yayıncı, bir yazar ve bir kitabevine ödül verilmesinin yanı sıra yıllık Yayınlama Özgürlüğü Raporu da tören kapsamında kamuoyuna sunuluyor.

Eşitlikçi ve kapsayıcı bir yayıncılık

Yayınevi kategorisinde ödül, İthaki Yayın Grubu’na bağlı İthaki Yayınları’na ve Yabancı Yayınları’na verildi. İthaki Yayınları’ndan çıkan “Mavi En Sıcak Renktir” isimli kitap, 19 Kasım 2021’de “muzır” neşriyat ilan edilmişti. İthaki Yayın Grubu’na bağlı Yabancı Yayınları’ndan çıkan “Makul Şüphe” isimli kitap 26 Şubat 2021’de, yine aynı yayınevinden çıkan “Kalp Çarpıntısı” kitabının ise 8 Eylül 2021’de iki cildi birden “muzır” neşriyat ilan edilmişti. İthaki Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Alican Saygı Ortanca ve Yabancı Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ece Çavuşlu yaptıkları konuşmada, aldıkları ödülle kendilerini yalnız hissetmediklerini, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yayıncılıktan yana olduklarını vurguladılar.

“Duvarlardan sızan filiziz”

Yazar kategorisinde ödül, “Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde-Kentsel Dönüşüm” kitabının yazarı Gülşen İşeri’ye verildi. Gülşen İşeri konuşmasında, ifade özgürlüğünün zedelenen bir kavram olduğuna dikkati çekerek, “Hani sokaklarda yürürken beton duvarlarda çatlaklar olur, o çatlaklardan sızan bir çiçek filizi görürsünüz, işte biz o üzerimize örülen duvarlardan sızan filiziz…” dedi.İşeri ödülünü, düşünceleri için öldürülen başta Hrant Dink olmak üzere tüm gazeteci ve yazarlar adına aldığını söyledi.

Ağır ekonomik ve siyasal koşullar altında mesleğini inatla sürdüren bir bağımsız kitapçıya verilen Kitabevi Emek Ödülü ise bu yıl yayın dünyasına kitapçı olarak ilkeli ve özverili çalışmalarıyla 25 yıldır Adana’da hizmet veren Karahan Kitabevi’ne verildi. Seyfi Karahan Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülünü almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

“Bu karanlıktan hep birlikte çıkılacak”

2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nde bu sene bir de özel ödül verildi. 27 Eylül 2019 tarihinde “muzır” neşriyat ilan edilen “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık) kitapları için bireysel dava açan ve kitapları muzır olmaktan kurtaran Avukat Mehmet Ümit Erdem’e verildi.

Mehmet Ümit Erdem, insanlık tarihinde bilimi ve sanatı savunanların her zaman saygı gördüğünü ancak son zamanlarda cahillik ferasetinin kutsandığını ve bu akıntıya kapılmamak gerektiğini, bir şekilde bu karanlıktan hep birlikte çıkılacağını ifade etti.

(AÖ)

bianet