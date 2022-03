Büyük vatanseverin katledilmesinin 101. Yılı. Katilin oğlu: Babam yalan söyledi!

Hürriyet kahramanı Talat Paşa, 101 yıl önce Berlin’de katledildi. Katil Tehliryan’ın oğlu babasının mahkemede verdiği ifadesinin gerçekleri yansıtmadığını açıklamıştı.

E. KUR. ALB. DOÇ. DR. ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU

1. Dünya Harbinde işgale maruz kalan Osmanlı Devleti’nin yöneticilerinden bir bölümü, işgal güçleri tarafından Almanya ile işbirliğinde bulundukları gerekçesiyle suçlanmıştı. Bunlardan Talat Paşa Berlin’de yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Talat Paşayı takibe alan Ermeni Terör Örgütü Nemesis; Soğhomon Tehliryan adlı teröristi Talat Paşa’yı katletmekle görevlendirmişti. Tehliryan 15 Mart 1921’de Berlin’de sokak ortasında Talat Paşa’yı başından vurarak katletmiş ve yakalanarak Alman polisine teslim edilmişti.

Berlin mahkemesinde yürütülen sözde yargılamada katil Tehliryan; ailesinin zorunlu göçe maruz kaldığını ve anne ve babasının göç sırasında ateşli silahla öldürüldüğünü, kız kardeşinin ırzına geçildiğini, annesinin geceleri rüyasına girerek ailesinin intikamını Talat Paşa’dan almasını kendisinden istediğini ve Talat Paşayı bu nedenle öldürdüğünü söylemiştir.

Mahkemede olayla hiçbir ilgisi olmayan birçok kişiye ve hatta Manchester’dan getirilen papazlara bile katil lehine tanıklık yaptırılırken Talat Paşa’nın eşine ve Türk ordusunda komutanlık yaptığı için göç sürecini çok iyi bilen General Bronsart von Schellendorf’a tanık listesinde oldukları halde tanıklık yaptırılmamış ve katil Tehliryan Alman mahkemesi tarafından beraat ettirilmiştir.

Cinayeti müteakip Tehliryan’ın serbest bırakılması, işlenen cinayetlerin karşılıksız kaldığını gören Ermenileri cesaretlendirmiş ve diğer Osmanlı yöneticilerinin de peş peşe katledilmelerine zemin hazırlamıştır. 6 Aralık 1921’de eski sadrazam Sait Halim Paşa Roma’da, 17 Nisan 1922’de siyaset adamı Bahattin Şakir ve eski Trabzon valisi Cemal Azmi benzer şekilde Berlin’de sokak ortasında vurulmuşlardır. Bu cinayetleri 25 Temmuz 1922’de Cemal Paşa’nın Tiflis’te katledilmesi izlemiş ve zorunlu göç sırasında Osmanlı yönetiminde görev yapan devlet adamlarının neredeyse tamamı bir yıl içinde ortadan kaldırılmıştır.

1973’ten günümüze kadar 31 Türk diplomatı Ermeni teröristler tarafından katledilmiştir. Ermeniler masum insanları alçakça katletmekle de yetinmemiş ve katillerin heykellerini de dikmeye başlamıştır. Son olarak Ermenistan’da Talat Paşa’nın kesik başını katil Tehliryan’ın ayakları altında gösteren heykeli yapılmıştır.

BABASININ YALANINI OĞLU İTİRAF ETTİ

Talat Paşa cinayetinden 95 yıl sonra San Francisco’da Almanya’nın Süddeutsche Zeitung gazetesine açıklama yapan Tehliryan’ın oğlu babasının bir katil ve yalancı olduğunu, babasının mahkemede verdiği ifadesinin gerçekleri yansıtmadığını, babasının hiç kız kardeşi olmadığını, zorunlu göçe de tabi tutulmadığını, daha savaş çıkmadan önce para kazanmak için Sırbistan’a, oradan da Rusya’ya gittiğini, dolayısıyla Tehliryan’ın annesinin ve babasının zorunlu göç sırasında katledildiğine ilişkin ifadenin de yalan olduğunu açıklamıştır.

Ermenistan Devleti’nin ve Ermeni Diasporasının kendisine zarar vermesinden korktuğu için kimliğinin gizli tutulmasını isteyen oğul Tehliryan bir katil ve yalancı olan babasının Ermenistan tarafından kahraman olarak kabul edilmesini anlayamadığını belirtmiştir.

Talat Paşa cinayetinin 100. yıldönümünde Kıbrıs İlim Üniversitesi koordinatörlüğünde Talat Paşa Davası konusunda Prof. Dr. Ata Atun’un, Dr. Maxime Gauin’in ve E. Kur. Alb. Doç. Dr. Ömer Lütfi Taşçıoğlu’nun katılımıyla bir panel düzenlendi. “Remembering Talat Pasha and the beginning of the terror murders” adıyla Youtube’a yüklenen söz konusu panelin video linki:

GERÇEKLERİ DUYURMAK İÇİN

Videonun Berlin’deki mahkeme salonunu Talat Paşa’nın katili yerine cinayetin mağduru olan Talat Paşa’nın ve temsil ettiği Türk Devleti’nin yargılandığı bir tiyatro sahnesine çeviren Almanya’nın o dönemde işlediği hukuk cinayetinin ve günümüzde katili kutsamaya devam eden Ermenistan Devleti ile Ermeni Diasporasının ve onları destekleyen ülkelerin seslerini biraz olsun kısmalarına vesile olacağını ümit etmek istiyorum. Tabiî biraz olsun utanma duyguları kalmışsa.

Videonun, özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin kendilerine ve asil Türk milletine karşı haksız suçlamalar yöneltenlere karşı konumlarını güçlendireceğine de inanıyorum.

Bu kapsamda videonun Türkiye’de ve yabancı ülkelerde mümkün olduğu kadar geniş alanda yayılmasının ve videoyu izleyenler tarafından videonun altına İngilizce yorum yazılmasının da önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Bu konuda Türkiye’deki ve yurt dışındaki Türklere büyük görev düşüyor. Zira Ermeni Diasporasının ve destekçilerinin bu videoda ortaya konulan gerçekleri kamuoyundan saklamak ve videonun izlenmesini önlemek için menfi yorum yazmak dahil her yola başvuracakları aşikârdır.

Nitekim Sn. Necati Saygılı’nın videonun altına koyduğu İngilizce yorumu YouTube ısrarla yayınlamamıştır. Ayrıca Ermeni Diasporası ve Ermenistan sahte belgeler üreterek işledikleri nefret suçlarına ilişkin videoları sanki Türkler Ermenilere karşı nefret suçu işliyormuş gibi göstererek bu videoların kaldırılması için YouTube’a başvurmakta ve YouTube da söz konusu videoları inceleme dahi yapmadan yayından kaldırmaktadır. Talat Paşanın katilinin heykelini dikerek ve ayağının altına katledilen Talat Paşa’nın kesik başını koyarak nefret suçu işleyen Ermenilerin kendi işledikleri nefret suçunu Türklerin üzerine atarak bu video için de nefret suçu iddiasında bulunmaları ve videoyu yasaklatmaya çalışmaları da ihtimal dahilinde. Ancak olumlu yorum sayıları 100’lerle ifade edilen rakamlara ulaşırsa videoyu yasaklatmaları ve verilen olumlu yorumları gizlemeleri o kadar kolay olmayacaktır. Şimdiye kadar 500 kişi tarafından izlenen videonun daha fazla sayıda vatansever tarafından izlenmesi ve altına yorum yazılması gerçeklerin dünya kamuoyu tarafından görülmesini kolaylaştıracaktır.

Diğer yandan bu video tanıtım metninin diğer dillere de çevrilerek o dillerin konuşulduğu ülkelerde yayılmasında, ayrıca videoya Türkçe, Fransızca, Almanca ve diğer dillerde de altyazı hazırlanmasında yarar görüyorum. Bunun için bu dillerin konuşulduğu ülkelerdeki arkadaşların biraz çaba harcamaları gerekiyor.

Menfur bir suikasta maruz kalan büyük devlet adamı Talat Paşa’yı ölümünün 101. yılında saygıyla anarken Türk milletinin daha çok Talat Paşalar yetiştirme gücüne sahip olduğunu ve Türk milletinin haklı sesinin suikastlarla susturulamayacağını bir kez daha hatırlatır, Türk milletine başsağlığı dilerim.

