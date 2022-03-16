Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini evire çevire yendi

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Azerbaycan Milli Kickboks Takımı’nın 57 kilogram kategorisinde kardeş Azerbaycan’ı temsil eden Muhammed Imanov, WJF Ermeni asıllı rakibini yenerek şampiyonluk kemerini kazandı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılan müsabakada Azeri sporcu, kemer mücadelesinde Ermeni asıllı Gürcü sporcu Gela Khojeliani’yi evire çevire döverek mağlup etti.

Genç sporcu Azerbaycan’ı uluslar arası arenada başarıyla temsil ediyor

WAKO Avrupa Gençlik Şampiyonası’nın galibi olan, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya, yetişkinler arasında WAKO Dünya Şampiyonasının iki numaralı ismi olan Mahammad Imanov’un antrenörlüğünü ise Azerbaycan Kickboksu’nun önde gelen isimlerinden Hikmet Hacıyev yapıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/azerbaycanli-sporcu-ermeni-rakibini-evire-cevire-yendi-1637234.html