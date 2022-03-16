Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı

Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı

Amasra’da koruma altındaki alanda bulunan kayaları dinamitle patlatarak define arayan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında bir astsubay ve bir uzman çavuşun da bulunduğu öğrenildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı’nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay ve 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Amasra’da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı’nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı.

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Operasyonda, define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişi gözaltına alındı. Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

BirGün Gazetesi