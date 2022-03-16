Allah’ı dilinden düşürmeyen Murat Övüç, Hristiyan mı oldu? Kilise’de mum yaktı, dilinden o sözcükler çıktı! “Yarın Berat kandiliydi, biraz bekleseydin!”

Murat Övüç, kilisede paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşkına çevirdi. “İslam dinine olan samimiyeti buraya kadar mıydı?” soruları da beraberinde geldi.

Ünlü fenomen Murat Övüç, bu defa sahne kıyafetiyle değil, dini meselesiyle gündem oldu..

Her cuma ve dini günlerde camilere gidip, dua eden Övüç’ün, Berat Kandili’nden bir gün önce kiliseye gitmesi takipçilerini şaşırttı.

Yaptığı yardımlar, eğlenceli paylaşımları ve sahne kostümleriyle trendde bir numara olan Övüç, bu defa dini meselelerde gündem oldu.

Sosyal medya hesabında eline mum alarak kilisede dilek dileyen Övüç’ün önce din değiştirdiği düşünüldü.

Daha sonra, Hatay’a gittiği anlaşılan ünlü fenomenin gezi amaçlı kiliseye uğradığı öğrenildi.

Berat kandiline bir gün kala kilisede görünen Övüç için takipçilerinden “Kandile bir gün kala hristiyan oldun sandım, bir gün daha bekle diyecektim” şeklinde mesajlar geldi.

Eline mum alarak dünya ve insanlık için dilekte bulunan Övüç, barış diledi.

Kilisede kendini paylaşan Övüç’ün dilinden “Hatay’dayım. Tabii ki Müslümanız, Allah bir. Ama burada da dilek tutmak istedim” cümleleri döküldü.

Açıklamasıyla takipçilerinin merakını gideren ünlü fenomen, akşamki sahnesi için hazırlıklarına başladı.

https://www.bolgegundem.com/allahi-dilinden-dusurmeyen-murat-ovuc-hristiyan-mi-oldu-kilisede-mum-yakti-dilinden-o–9006g-p9.htm